تراجع أسعار بعض الخضراوات.. واستقرار الفاكهة

بسبب زيادة الكميات المعروضة مع ارتفاع درجات الحرارةالصاوى أحمد تراجعت أسعار بعض أصناف الخضراوات اليوم الإثنين بشكل طفيف مقارنة بالأسابيع الماضية، لا سيما مع زيادة معدلات طرح الخضراوات قبل دخول شهر رمضان الكريم. وأرجع بعض التجار فى الجيزة تراجع الأسعار إلى ارتفاع درجات الحرارة التى تز

بسبب زيادة الكميات المعروضة مع ارتفاع درجات الحرارة



الصاوى أحمد

تراجعت أسعار بعض أصناف الخضراوات اليوم الإثنين بشكل طفيف مقارنة بالأسابيع الماضية، لا سيما مع زيادة معدلات طرح الخضراوات قبل دخول شهر رمضان الكريم.



وأرجع بعض التجار فى الجيزة تراجع الأسعار إلى ارتفاع درجات الحرارة التى تزيد سرعة نضج المحصول،مع قرب حلول شهر رمضان.



ووفقا للتجار سجل سعر كيلو الطماطم 7 جنيهات،بدلا من 8 جنيهات وكيلو البطاطس 4 جنيهات، أما الخيار البلدى فسجل 5 جنيهات للكيلو،بينما سجل الفلفل البلدى 5 جنيهات بدلا من 7 والرومي 5 جنيهات أيضا بدلا من 7 جنيهات.



وبلغ سعر الفلفل الألوان 15 جنيها للكيلو، وسعر الباذنجان الرومي 2.5 جنيه، بدلا من 4 جنيهات، أما الباذنجان الأبيض والعروس فسجل بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، والملوخية 7 جنيهات، بينما كيلو ورق العنب 12 جنيها.



وسجل البصل الأحمر 5 جنيهات للكيلو، والأبيض 4إلي 2.5 جنيه والكوسة 5 جنيهات، والفاصوليا 7 جنيهات للكيلو،أما البسلة فسجلت 6 جنيهات، والجزر 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر كيلو الليمون 20 جنيها.

وأشار التجار إلى أن هناك استقرارا فى الفاكهة حيث تراوح سعر الخوخ البلدى بين 6 و 8 جنيهات حسب الجودة والموز البلدى 9 جنيهات والتفاح المستورد من 15 إلى 25 جنيها.



ووفقا للتجار يتراوح سعر الكانتالوب بين 6 إلى 7جنيهات والبرقوق المستورد بـ35 جنيها والبطيخة بين 20 إلى 30 جنيها للواحدة والتفاح المستورد يتراوح بين 15 الى 25 جنيها والتفاح الفرنساوى بـ30 جنيها.

