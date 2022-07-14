تراجع أسعار النفط العالمية الخميس بضغط من بيانات التضخم الأمريكية

ضغطت بيانات التضخم الأمريكية على تحركات النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة لكبح التضخم، مما سيحدّ من الطلب على النفط.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر بواقع 20 سنتًا أو 0.2% إلى 99.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت جرينتش، بعدما زادت تسعة سنتات، أمس الأربعاء.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس مقابل 95.93 دولار للبرميل بانخفاض 37 سنتًا أو 0.4% بعد زيادة 46 سنتًا في الجلسة السابقة.

ويكثف مجلس الاحتياطي الفيدرالي كفاحه لتضخم بلغ أعلى مستوى في 40 عامًا برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على نحو غير متوقع هذا الشهر، بعد تقرير تضخم غير مبشر أظهر أن ضغوط الأسعار تتسارع.

كما رفع بنك كندا، أمس الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس بهدف السيطرة على التضخم لتفاجئ كندا الأسواق وتصبح البلد الأول في مجموعة السبع الذي يرفع سعر الفائدة بهذا القدر الكبير.

وذكرت شبكة بلومبيرج، أمس الأربعاء، نقلًا عن مسوّدة توقعات أن المفوضية الأوروبية تتوقع مستويات تضخم مرتفعة على نحو قياسي وخفّضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023 بسبب أزمة أوكرانيا، وتراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار ومخاطر نقص الطاقة في الشتاء.

التضخم في أمريكا هو الأعلى في 40 عامًا

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا بـ9.1% على أساس سنوي في حين توقّع الخبراء صعوده بـ8.8% ليرتفع عن 8.6% المسجلة سابقًا ويسجل صعودًا قياسيًّا جديدًا هو الأعلى منذ 40 عامًا.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري ارتفاعًا بنسبة 1.3%، وتوقّع الخبراء أن يرتفع بـ1.1% عن شهر يونيو.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة)

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي عن شهر يونيو صعودًا بـ5.9% وتوقّع الخبراء أن يرتفع بـ5.7% في شهر يونيو لينخفض عن الزيادة بـ6.0% في شهر مايو الماضي.

فيما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري عن شهر يونيو مرتفعًا بـ0.7%، فيما توقّع الخبراء أن يرتفع بـ0.6%، كما ارتفع في شهر مايو الماضي.