تراجع أسعار الماشية المخصصة للتربية بنحو 1000 جنيه

لتتراوح بين 4000 حتى 12 ألف جنيه، مقارنة بين 5000 جنيه إلى 13000 جنيه مؤخرا

تراجعت أسعار رؤوس الماشية المخصصة للتربية ، اليوم السبت 12-12-2020 ، بنحو 1000 جنيه، مقارنة مع أسعار التداول قبل أسبوعين لتتراوح بين 4000 حتى 12 ألف جنيه، مقارنة بين 5000 جنيه إلى 13000 جنيه مؤخرا، والأوزان بين 100 حتى 300 كيلو.

وواصلت أسعار الماشية الأكبر استقرارها في الأسواق اليوم، نتيجة دخول فصل الشتاء، وزيادة السحب، وقلة المعروض، طبقا للتجار، رغم التصريحات الحكومية باقتراب تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم مع هدوء مماثل في حركة البيع والشراء.

وأكد تجار أن سعر الماشية الكبيرة “العشار ” يسجل من 15000 إلى 21000جنيه والأبقار الحلابة من 22 ألفا إلى 24000 جنيه، بينما تسجل أسعار عجول البتلو الصغيرة عمر شهر وشهر ونصف بين 4000 إلى 45000 جنيه للرأس.

وفيما يلي تنشر بوابة “المال” أسعار الماشية القائم للذكور المخصصة للذبيح بمتوسط وزن وسعر كل رأس الماشية كالتالي عجول اللحم من 400 كيلو وأكثر تتراوح بين 47 إلى 49 جنيها للأنواع الفاخرة.

وأكد عدد من التجار أن العجول متوسطة الحجم يتراوح سعرها بين 13 ألفا إلى 16 ألف جنيه للوزن الذي يتراوح بين 270 إلى 320 كيلو.

وأوضح التجار أن سعر الجاموس الحلاب بين 30 إلى 35 ألف حسب الجودة.

وأكد وائل أبو إسلام تاجر من محافظة الشرقية، أن سعر رأس الماشية انخفض خلال الفترة الحالية رغم قدوم فصل الشتاء وحاجة غالبية الأسر لشراء الماشية الحلابة، حيث تقلصت عملية البيع والشراء بين المربين والتجار.

وأوضح أبو إسلام أن سعر رأس الماشية الحلابة البقري من 22 ألف جنيه حتى 25 ألفا للأبقار الحلابة.