تراجع أسعار الفلفل البلدى.. وبشائر التين بـ13 جنيهًا

الصاوى أحمدرغم زيادة تكلفة النقل على أصحاب محال الخضر والفاكهة،عقب قرار الحكومية زيادة أسعار المحروقات نهاية الشهر الماضى،تراجعت أسعار بعض اصناف الخضراوات اليوم السبت فى الأسواق، فيما استقر باقى الأنواع. وشهدت أسواق محافظة الجيزة، وفقا لعدد من التجار، تراجعا فى أسعار الفلفل البلدى والرومى ب

الصاوى أحمد رغم زيادة تكلفة النقل على أصحاب محال الخضر والفاكهة،عقب قرار الحكومية زيادة أسعار المحروقات نهاية الشهر الماضى،تراجعت أسعار بعض اصناف الخضراوات اليوم السبت فى الأسواق، فيما استقر باقى الأنواع.



وشهدت أسواق محافظة الجيزة، وفقا لعدد من التجار، تراجعا فى أسعار الفلفل البلدى والرومى بواقع جنيهين ليسجل 4 بدلا من 6 جنيهات أمس، بينما سجلت البامية والكوسة استقرارا، وسجلت الأولى 18 جنيها والثانية 8 جنيهات.



وأكد التجار أن جميع أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفعت بعد زيادة تكلفة النقل/النولون مؤخرا،ولكن ما لبثت أن عادت للاستقرار حاليا.



وبلغت أسعار الباذنجان العروس والأبيض ٣ جنيهات ،والرومى ٢جنيه،والفلفل الألوان 10 جنيهات والفاصوليا 5 جنيهات والبطاطس 3.5جنيه والطماطم 3.5 جنيه.



وعلى صعيد الفاكهة شهدت الأسواق طرح التين البرشومى لأول مرة منذ يومين بسعر 13 جنيها بحسب التجار والمانجو استقرت أسعارها بين 10 الى 12 جنيها والعنب الأحمر والأصفر 5 جنيهات والكانتالوب 5جنيهات للكيلو والبطيخ 25 جنيها للواحدة حسب الوزن،والخوخ 6.5جنيه والموز البلدى 10جنيهات والبرقوق البلدى 20 جنيها والمشمش بـ 15جنيها.