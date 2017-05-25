تراجع أسعار الفاكهة وارتفاع الخضراوات

شهدت أسعار الخضراوات، ارتفاعا اليوم في أسواق محافظة الجيزة، في ظل زيادة الطلب مع دخول شهر رمضان، بينما تراجعت أسعار الفاكهة بسبب زيادة معدلات الإنتاج والطرح في الأسواق .

وارتفع سعر الفلفل الرومي والكوسة إلى 8جنيهات للكيلو بدلا من 6 جنيهات أمس، واستقرت وتراجعت باقي الأصناف مثل الملوخية عند 4 جنيهات والقلقاس عند 6 جنيهات دون تغيير .

وتشهد حركة البيع والشراء رواجاً غير مسبوق بحسب التجار، استقبالا لشهر رمضان الكريم، إذ تشهد المبيعات ارتفاعا بنسبة 100% مقارنة لبالأيام السابقة.

وأكد التجار أن سعر كيلو الطماطم تراجع حتى 2.5 جنيه ويصل لـ 3.5 جنيهات بدلا من 5جنيهات مؤخرا، والبطاطس جنيهين، والخيار 5 جنيهات، والفلفل الألوان تراوح بين 12 إلى 13جنيهًا، والباذنجان الابيض و”العروس” تراجع لـ 4جنيهات بدلا من 6، وورق العنب 12 جنيهًا والبامية 20 جنيهًا.

وأوضح التجار أن أسعار البصل 2.5 جنيه، والفاصوليا 6 جنيهات، والبسلة 7 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والثوم الصيني 10 جنيهات، والثوم البلدي 20 جنيها، والليمون 20 جنيهًا.

وأوضحوا أن السوق استقبلت لأول مرة، اليوم، بشائر البرقوق البلدي بسعر 20جنيها والعنب البناتي ب15جنيها، وبلغ سعر المشمش 10جنيهات .

وأشار التجار إلى أن سعر البطيخ للواحدة يتراوح بين 15 جنيها حتى 30 جنيها وسعر المشمش بين 8 إلى 10 جنيهات والخوخ بـ6 جنيهات والكنتالوب يتراوح بين 5 جنيهات حتى 7 جنيهات .