تراجع أسعار الفاكهة اليوم .. واستقرار الخضراوات



الصاوي أحمد

تواصل أسعار الفاكهة تراجعها في الأسواق، بينما تشهد الخضراوات استقرارا رغم زيادة أسعار “النولون” بسبب زيادة حجم المعروض منها، وسرعة نضج المحاصيل بفضل ارتفاع درجات الحرارة.



وأكد تجار لـ”المال”، أن سعر كيلو البصل سجل 2.5 جنيه، والكوسة 4 جنيهات، والفاصوليا 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض والعروس 2 جنيه، بينما ارتفع سعر البلدي لـ3 جنيهات.



وأوضحوا أن أسعار البامية تتراوح بين 8 و15 جنيها، والليمون بين 20 و30 جنيها، والفلفل الألوان بـ6 جنيهات، والرومي بـ6 جنيهات، والبلدي بـ6 جنيهات.



ولفت التجار إلى أن سعر الملوخية 4 جنيهات، والبطاطس بين 2 و4 جنيهات، وورق العنب بـ15 جنيها والكابوتشا 3.5 جنيهات للواحدة، والخيار بين 2 و4 جنيهات، والثوم البلدى 15 جنيها، والجزر 3 جنيهات.



ولفت التجار إلى أن سعر البصل الأحمر يبلغ 3.5 جنيه، والثوم الصينى 15 جنيها، والبصل الأبيض 2.5 جنيه.



وعلى صعيد الفاكهة، فقد تراجع سعر البرقوق البلدي لـ10 جنيهات، والتفاح البلدي 3.5 جنيه، والعنب الأحمر والأصفر بـ5 جنيهات، والمانجو تراوحت بين 10 و15 جنيها، والمشمش بـ10 جنيهات، والخوخ 4 جنيهات، والبطيخة بين 10 و30 جنيها للواحدة والكانتالوب 4.5 جنيه للكيلو.