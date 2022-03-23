تراجع أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تراجعت مستويات أسعار العملات اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، بشكل جماعي مقابل الجنيه المصري، فى ختام التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 20.09 جنيه للشراء، و20.43 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 4.90 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 24.14 جنيه للشراء، و24.49 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 18.18 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، واليورو20.11 جنيه للشراء، و20.43 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

أسعار العملات

بحسب الرصد بوابة المال بنهاية التعاملات وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.19 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

وعلى صعيد مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري جاء عند 18.32 جنيه للشراء، و18.42 للبيع، وسجلت أسعار شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة 4.90 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 5جنيه للشراء، و5.02 للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 24.14 جنيه للشراء و24.49 جنيه للبيع، بحسب الحصر اليومي لجريدة المال.