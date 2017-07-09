تراجع أسعار الطماطم والليمون واستقرار باقي الأصناف

الصاوي أحمد: شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضا جديدا

اليوم الأحد، رغم زيادة تكلفة النقل بشكل كبير علي أصحاب محلات الخضر

والفاكهة، عقب زيادات الوقود مؤخرا.



شهدت أسواق محافظة الجيزة تراجعا في أسعار الليمون بواقع 10 جنيهات ليصل لـ20 جنيها في الكيلو بدلا من 30 جنيها قبل عيد الفطر.



وأكد

التجار أن أسعار الطماطم فقدت جنيها واحدا لتصل لـ2.5 جنيه للكيلو بدلا من

3.5 أمس، والفلفل البلدي والرومي سجلا 4 جنيهات بينما سجلت أسعار البامية

والكوسة استقرارا عند 18 جنيها للأولى، والثانية 8 جنيهات.



وقال

التجار لـ”المال” إن جميع أسعار الخضر والفاكهة ارتفعت بعد زيادة أسعار

النولون خلال إجازة العيد ولكن ما لبثت أن عادت للاستقرار مرة أخرى حاليا.



وأوضحوا

أن أسعار أصناف الباذنجان العروس والأبيض بلغت ٣جنيهات، والباذنجان الرومي

بـ٢جنيه، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفاصوليا 5 جنيهات، والبطاطس 3.5

جنيه، والطماطم 3.5 جنيه.



وعلي صعيد الفاكهة شهدت الأسواق طرح

التين البرشومي لأول مرة منذ يومين بسعر 13 جنيها بحسب التجار والمانجو

استقرت أسعارها بين 10 جنيهات و12 جنيها والعنب الأحمر والأصفر 5 جنيهات

والكانتالوب 5 جنيهات للكيلو والبطيخ 25 جنيهات للواحدة حسب الوزن، والخوخ

6.5جنيهات والموز البلدي 10جنيهات والبرقوق البلدي بـ20 جنيها والمشمش

بـ15جنيها.

