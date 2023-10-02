تراجع أسعار السكر 600 جنيه للطن في الأسواق اليوم

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن انخفاض أسعار السكر في الأسواق المحلية بنحو 600 جنيه للطن للمسستهلك خلال الاسبوع الحالى.

وأضاف المنوفي في تصريحات لـ”المال” أن أسعار السكر تراجعت لتسجل 34900 جنيه للطن مقارنة بنحو 35500 جنيه للطن خلال الاسبوع الماضي للتجار.

وأشار إلى أن سعر الكيلو للمستهلك يتراوح من 35-40 جنيهاً للكيلو وفقاً للجودة ومكان البيع خلال الأسبوع الحالى، موضحاً أن هناك هدوءا في الطلب على السكر في الوقت الحالي.

وأكد وجود وفرة في المعروض من السكر بالأسواق المحلية، ولكن مازال بعض التجار يحاولون تخزين السلعة للاستفادة من الارتفاعات الاخيرة في الاسعار التى حدثت بشكل مفاجئ في الأسواق

وأعلن أمس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، خلال مؤتمر حكاية وطن، أنه سيقوم بعقد اجتماع مع تجار السكر يوم الثلاثاء، وهيتعهد بخفض سعر السكر وهنتحرك معاهم دون أن ندخل في تسعير جبري، موضحَا أنه لغاية اليوم هناك مطالب من أعضاء في مجلس النواب تطالب بتسعير جبري.

وتابع المصيلحي: “قانون منع الممارسات الاحتكارية حق لوزير التموين بتحديد سعر سلعة محددة لمدة محددة استخدمنا ذلك في السكر خلال 2017 إنما أنا عن نفسي لا أحب أن تكون ممارسة عادية بسبب أن ممكن يكون عندنا احتياطي زي ما كان عندي في القمح فنزلت بطريقة معينة”.

واستكمل قائلا: “النهاردة نفس الكلام في السكر .. أسعار السكر ترتفع في العالم كله وترتفع مع ارتفاع أسعار الوقود .. اكبر مصدر السكر البرازيل واكبر دولة تشتغل لتحويل السكر لطاقة نظيفة هي البرازيل .. النهاردة سعر طن السكر الأبيض وصل إلى 750 دولارا”.