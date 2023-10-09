 تراجع أسعار الرمل والزلط في مصر اليوم

تراجعت أسعار كل من الرمل والزلط، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 داخل السوق المصرية، متأثرة بانكماش الطلب الذي يعاني منه القطاع منذ أشهر عديدة.

وحسب عدد من المتعاملين في القطاع تحدثت «المال» إليهم، سجل سعر متر الرمل الناعم في السوق اليوم 85 جنيها، في حين بلغ سعر نفس المقدار من الرمل الخشن 95 جنيها، إلا أن سعر المتر من الرمل العادي يقدر بـ160 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر متر الرمل النصار (الأبيض) -وهو الأكثر طلبًا من المستهلكين في الأسواق- سجل 80 جنيهًا في السوق المصرية عند الشراء، في حين بلغ سعر المتر من كل من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني 55 جنيها.

وفيما يخص أسعار الرمل الربيع (الأبيض)، سجل سعر المتر منه 85 جنيها، في حين بلغ سعر متر الرمل الأحمر الخرج 50 جنيها، غير أن الأحمر العادي يُقيم بـ 20 جنيها.

ووفقً لما صرح به عدد من التجار، يعاني قطاع مواد البناء ركودًا في الطلب منذ فترة ليست قليلة؛ وذلك بسبب توقف البناء في بعض المناطق على مستوى محافظات الجمهورية.

أسعار الزلط اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر الزلط في السوق اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، فيبدأ سعر متر الزلط الفينو من 275 إلى 400 جنيه، فيما يتراوح سعر المتر من الزلط الكبير بين 240 و260 جنيها.

ويصل سعر مكعب الزلط المخصوص إلي 230 جنيها، ومتر الزلط نحو السن مقاس 22 يقدر بـ 225 جنيها.