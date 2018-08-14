تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 16 جنيهًا خلال أغسطس

عمر سالمشهدت أسعار الذهب فى التعاملات -اليوم الثلاثاء- تراجعاً، على خلفية انخفاض أسعار الذهب فى البورصة العالمية.وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المال"، إن أسعار الذهب انخفضت خلال شهر أغسطس الجاري، 16 جنيهاً، وسجل أول أغسطس 614 جنيهاً للجرام عيار 21.وأضاف أ

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب فى التعاملات -اليوم الثلاثاء- تراجعاً، على خلفية انخفاض أسعار الذهب فى البورصة العالمية.

وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ”المال”، إن أسعار الذهب انخفضت خلال شهر أغسطس الجاري، 16 جنيهاً، وسجل أول أغسطس 614 جنيهاً للجرام عيار 21.

وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل 598 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 601 جنيه أمس.

وسجل عيار 18 سجل 512 جنيهًا، وعيار 24 نحو 684 بدلاً من 687، وسجلت الأوقية 1194 دولارًا بدلاً من 1203.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4790 جنيهًا بدلاً من 4810.

وأشار إلى أن الإقبال على الذهب مازال مرتفع عن نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة للتراجع المستمر للذهب.