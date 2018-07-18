تراجع أسعار الذهب محليًا لأدنى مستوى في 2018

عمر سالمتراجعت أسعار الذهب -اليوم الأربعاء- لأدنى مستوى له خلال عام 2018، على خلفية ارتفاع أسعار الدولار عالمياً وأسعار الفائدة، طبقاً لتصريحات الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.وأضاف أمين لـ "المال"، أن تراجع أسعار الذهب على خلفية انخفاض أسعار الأوقية فى بورصة الذهب العالم

عمر سالم

تراجعت أسعار الذهب -اليوم الأربعاء- لأدنى مستوى له خلال عام 2018، على خلفية ارتفاع أسعار الدولار عالمياً وأسعار الفائدة، طبقاً لتصريحات الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وأضاف أمين لـ “المال”، أن تراجع أسعار الذهب على خلفية انخفاض أسعار الأوقية فى بورصة الذهب العالمية، وزيادة المعروض عالمياً عن الطلب.

وأشار إلى تراجع الأسعار اليوم 4 جنيهات ليسجل عيار 21 نحو 613 جنيهًا للجرام، مقابل 617 -أمس.

وسجل عيار 18 سجل 525 جنيهًا، وعيار 24 نحو 701 جنيه، وسجلت الأوقية 1224 دولارًا بدلاً من 1240.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4912 جنيهًا بدلاً من 4945.

وقال محمد زويل، أحد تجار الذهب فى القليوبية، لـ “المال”، إن تراجع الأسعار ساهم فى رواج حركة المبيعات خلال الفترة الحالية، لاسيما فى ظل التراجع المستمر.

وأضاف أن الأسعار تأخذ منحنى الانخفاض خلال الفترة الحالية على خلفية الاستقرار فى الأسواق العالمية للدولار، بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على الدولار بدلاً من الذهب.