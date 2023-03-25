تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يخسر 40 جنيها خلال أسبوع

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-3-2023 بواقع 10 جنيهات ليصل إجمالي خسائر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي إلى حوالي 40 جنيها على مدار تداولات هذا الأسبوع.

وبلغ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت إلى 2030 جنيها للجرام، وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 2070 جنيه للجرام، بنسبة هبوط وصلت لـ 2%، فيما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1744 جنيها للجرام.

سعر الذهب

وسيطر التذبذب على أسعار الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تأثر أسواق الذهب بشكل كبير بالتحركات في الأسواق العالمية، خاصة هذا الأسبوع الذي شهد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي وتغير توجهات الأسواق بشكل كبير وهو ما أثر على أسعار الذهب اليوم في مصر .

فيما أنها البورصة العالمية تعاملاتها على هبوط أسعار الذهب يوم الجمعة لينهي تداولات الأسبوع بشكل متقلب شهد خلاله ارتفاع الأسعار بأعلى من مستوى 2000 دولار للأونصة حيث عززت مخاوف العدوى المصرفية كلاً من الطلب على الملاذ الآمن والمراهنات على توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

الانخفاض الأسبوعي الطفيف لأسعار الذهب أنهى سلسلة من المكاسب في المعدن النفيس استمرت ثلاثة أسابيع متتالية، حيث حقق الذهب استفادة كبيرة من أزمة البنوك الأمريكية والعالمية التي بدأت بانهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة لتندفع الأسعار من وقتها ويسجل مكاسب اقتربت من 200 دولار وصولاً لأعلى سعر تم تسجيله منذ مارس 2022.

شهر مارس حمل تغيرات كثيرة في الأسواق المالية وفي أسعار الذهب وحتى الآن ارتفعت أسعار الذهب الفورية منذ بداية مارس وحتى وقت كتابة تقري جولد بيليون، بنسبة 8.3% مسجلاً مكاسب بمقدار 150 دولار تقريباً.

يأتي الانخفاض الأسبوعي لمستويات الدولار على الرغم من الأداء الإيجابي الذي سجله الدولار مقابل العملات الرئيسية آخر يومين من الأسبوع، ليمحي جزء من خسائره ولكن يبقى الضغط السلبي هو المسيطر على الدولار مقابل العملات الأخر رغم ارتفاع مؤشر الدولار يوم أمس الجمعة بنسبة 0.5%.

السبب الرئيسي وراء تذبذب أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي هو عودة الأسواق المالية إلى الانتعاش تدريجيا وتزايد الرغبة في المخاطرة في ظل تراجع مخاوف عدوى الانهيار في القطاع المصرفي الأمريكي، ما أدى إلى استقرار الدولار الذي سجل 4 أسابيع متتالية من الهبوط.