تراجع أسعار الخضر والفاكهة وتجار يرجحون استمرار الانخفاض

الصاوى أحمدتراجعت أسعار الفاكهة اليوم الخميس فى أسواق التجزئة، بسبب تراجع الإقبال، حيث تراوح سعر التين البرشومى بين 6.5 إلى 8 جنيهات بدلا من 10 منذ يومين، والكمثرى 6.5 جنيه والمانجو " السكرى " للمستهلك 12 جنيها والزبدية بـ 11جنيها و"العويس " بلغت 15جنيها للكيلو.وأكد تجار خضر وفاكهة فى أسواق الجي

الصاوى أحمد

تراجعت أسعار الفاكهة اليوم الخميس فى أسواق التجزئة، بسبب تراجع الإقبال، حيث تراوح سعر التين البرشومى بين 6.5 إلى 8 جنيهات بدلا من 10 منذ يومين، والكمثرى 6.5 جنيه والمانجو ” السكرى ” للمستهلك 12 جنيها والزبدية بـ 11جنيها و”العويس ” بلغت 15جنيها للكيلو.

وأكد تجار خضر وفاكهة فى أسواق الجيزة لـ”المال ” أن أسعار الفواكه الصيفية من المرتقب أن تشهد انخفاضات جديدة خلال أيام خاصة مع زيادة جنى وتسويق المحاصيل فى الأسواق لا سيما “المانجو” التى من المرتقب أن تنخفض خلال أيام،مع طرح إنتاج محافظة الإسماعيلية قريبا.

وسجل سعر البطيخ 5 جنيهات للكيلو، والبرقوق البلدى 13 جنيها، والتين البرشومى 10 جنيهات، والتفاح الأمريكى 19 جنيها، والكانتلوب 10 جنيهات والمانجو عويس 40 جنيها والسكرى بـ 15جنيها والتيمور بين 20 إلى 25 جنيها.



واستقرت أسعار أغلب أصناف الخضراوات فى أسواق الجيزة وكان على رأسها الطماطم التى تراوح سعرها بين 3.5 إلى 5 جنيهات، والبطاطس بين 4 إلى 6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 19جنيها والكوسة تراوحت بين 7 إلى 8 جنيهات والبصل استقر عند 5 جنيهات، والباذنجان البلدى والأبيض 6جنيهات حسب الصنف والجودة.



وأوضح التجار أن الخيار تراوحت أسعاره بين 4 و 5 جنيهات والفلفل الألوان 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والملوخية 5 جنيهات.