تراجع أسعار الخضروات وارتفاع الفاكهة اليوم الإثنين 22-5-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 22-5-2023 وسجلت الطماطم 6.5 جنيه الكوسة والجزر 10 جنيهات والخيار والباذنجان العروس والأبيض 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات والبامية والفلفل الألوان 20 جنيها بدلا من 25 جنيها والبطاطس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلى 120 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4.5 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات.

وألمح التجار بأن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 12 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه على الأقل.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 14 جنيها والفلفل الألوان 20 جنيها إلي 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض والعروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والخيار 10 جنيهات إلى 12 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر البصل الأحمر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 18 جني ها والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها والفلفل الرومي 10جنيهات والكوسة 6 إلى 10جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيها.

ولفت التجار إلى أن سعر المشمش والبرقوق البلدي 30 إلى 50 جنيها والعنب الاحمر و الأخضر 25 جنيها والبرتقال 10 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيها والتفاح البلدي 30 جنيها والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 ونصف جنيه.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 12 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.