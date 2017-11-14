تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة و 6 جنيهات للطماطم

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، انخفاضا جديدا في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلي 6 جنيهات، حسب الجودة، بسبب طرح مزيد من الكميات منها في السوق، بدلا من 6 لأقل سعر مؤخرا، وهو نفس السعر منذ فترة، والخيار 4 جنيهات، كما تراجعت الفاصوليا حتى 3 جنيهات بدلا من 5 أمس.



ووفقا لتجار خضراوات وفاكهة فى الجيزة، بلغت أسعار البامية 20 جنيها وهو نفس السعر منذ بداية الموسم تقريبا، والكوسة 6 جنيهات، والبطاطس بين 5 و6 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر 4 جنيهات، والأبيض 5 إلي 2.5 جنيه والبسلة 10 جنيهات.



ولفتوا إلى تراجع أسعار الباذنجان الرومي واستقرت عند 4 جنيهات، و7 قبل شهر، وهي نفس أسعار الباذنجان الأبيض والعروس.



وتواصل أسعار الثوم البلدي استقرارها عند 25 جنيهًا للكيلو، والصيني 13، والفلفل الرومى والبلدي 6 جنيهات في المتوسط، والبطاطا 4 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا، والقلقاس 8 جنيهات، والملوخية 2 جنيه للربطة، والسبانخ 4 جنيهات للربطة.



على صعيد آخر تراجعت أسعار الفاكهة أيضا وسجل البرتقال اليوسفي 5 جنيهات بدلا من 7.5 للكيلو أمس والجوافة تراوحت بين 5 إلي 6 جنيهات ونفس المعدلات المستقرة متواجدة أيضًا في البرتقال (أبو صرة ) الذي سجل بين 5 و3.5 جنيه، وكان الشهر الماضي يباع بـ8 جنيهات.



وبلغت أسعار التفاح الأحمر المستورد 25 جنيهًا، والأصفر 22 جنيهًا، والسورى 13 جنيهًا، و20 جنيها للبرقوق والتفاح السكرى 25 جنيهًا، والأخضر- الفرنساوي 32 جنيهًا، والكانتلوب 7 جنيهات، والعنب الكرمسون الأحمر ارتفع لـ15 جنيها والعنب البلدى 6.5 جنيه والبلح الرملي يتراوح بين 6.5 إلي 8.5 جنيه.