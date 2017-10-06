تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة.. والرمان ينخفض لـ3.5 جنيه

الصاوي أحمدتراجعت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، وهبط الرمان إلى 3.5 جنيه للكيلو، بينما يتراوح سعر الجوافة بين 5 و7.5 جنيه والتين البرشومي بـ10 جنيهات، والتفاح المستورد من 20 إلي 30، والمانجو الزبدية بـ12 جنيها.وأكد تجار في أسواق الجيزة، أن هناك انخفاضًا في أسعار الخضراوات، وتراوح سعر كيلو



الصاوي أحمد

تراجعت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، وهبط الرمان إلى 3.5 جنيه للكيلو، بينما يتراوح سعر الجوافة بين 5 و7.5 جنيه والتين البرشومي بـ10 جنيهات، والتفاح المستورد من 20 إلي 30، والمانجو الزبدية بـ12 جنيها.

وأكد تجار في أسواق الجيزة، أن هناك انخفاضًا في أسعار الخضراوات، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب 7 جنيهات، والبلدى 5.

وأوضحوا لـ”المال” أن أسعار الباذنجان الرومى 6 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والبطاطس 3.5 إلى 6 جنيهات، البصل الأحمر 5 جنيهات، والبصل الأبيض 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات.

وأضافوا أن سعر الثوم البلدي 20 جنيها للكيلو، والثوم الصينى 14 جنيها، والفلفل الرومى 7 جنيهات، والبطاطا 4 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات للربطة، والليمون 10 جنيهات، الكوسة 8 جنيهات.

وأشاروا إلي أن البامية سجلت 20 جنيها، والفلفل الألوان 12 جنيها، والسبانخ 4 جنيهات للربطة، والقلقاس 10 جنيهات، والفاصوليا 15 جنيها.