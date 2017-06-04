تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة تاسع أيام رمضان

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، انخفاضا جديدا اليوم الأحد فى سوقى سليمان جوهر، بولاق الدكرور، حيث تراجعت أسعار الفاكهة مثل العنب لـ10 جنيهات بدلا من 12 والملوخية تراجعت لـ6 جنيهات للكيلو بدلا من 8 منذ يومين والخوخ تراجع لـ5 جنيهات بدلا من 6 مؤخرا.



وأكد تجار فى أسواق الجيزة لـ “المال” أن سعر كيلو الطماطم تراوح من 3 إلى 5 جنيهات، والبطاطس 4جنيهات، بينما ارتفعت أسعار الكوسة لـ7 جنيهات بدلا من 6.



وأكدوا أن سعر الخيار تراوح من 3 إلى 5 جنيهات، والبصل 2.5 جنيه والبروكلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 13 جنيها، والفاصوليا 4.50 جنيه، والجزر 5 جنيهات.



وأوضح التجار أن القلقاس بلغ 7 جنيهات للكيلو جرام، والثوم 20 جنيهاً، والباذنجان البلدى 4 جنيهات، والفلفل الرومى 8جنيهات، وسجل الفلفل البلدى 8 جنيهات، فيما سجلت البامية 20 جنيها.



وسجل سعر البرتقال الصيفى 6 جنيهات، وجريب فروت 5 جنيهات، والكنتالوب 4.50 جنيه، والفرولة 8 جنيهات، والبطيخ من “8 إلى 10 كيلو”، تراوحت بين 20 و25 جنيهًا.



كما بيع التفاح البلدى من 10 الى 15 جنيهًا، والليمون البلدى 25 جنيهًا، والجوافة 15 جنيها، والخوخ البلدى 5 جنيهات، بدلا من 6 جنيهات، والموز 10 جنيهات، والبرقوق البلدى من 10 الى 15، والعنب تراجع لـ 15 بدلا من 20 جنيها أمس.