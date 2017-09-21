تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق .. الخميس

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات تراجعا فى الأسواق اليوم الخميس، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و6 جنيهات، منخفضة بنحو جنيه ، والبصل 3.5 جنيه، والبطاطس4 -5جنيهات، والجزر 4 جيهات، والملوخية 8 جنيهات.وسجل القلقاس سعر 6 جنيهات، والسبانخ 5 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، وسجلت الكوسة 7 جن



الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات تراجعا فى الأسواق اليوم الخميس، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و6 جنيهات، منخفضة بنحو جنيه ، والبصل 3.5 جنيه، والبطاطس4 -5جنيهات، والجزر 4 جيهات، والملوخية 8 جنيهات.

وسجل القلقاس سعر 6 جنيهات، والسبانخ 5 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، وسجلت الكوسة 7 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والليمون يبدأ من 12 جنيها، بينما سجل الخيار 4 جنيهات بدلا من 5 و6 جنيهات، والبامية بسعر من 8 إلى 10 جنيهات والفاصوليا 5 جنيهات والفلفل البلدي من 4 إلى 6 جنيهات والثوم البلدي 20 جنيها.

وشهدت أسعار الفاكهة انخفاضا وسجل الرمان 5 جنيهات والموز البلدي 7.5 والمانجو الزبدية 12جنيها والتين 10 جنيهات والكمثري 8 جنيهات والجوافة 7.5 جنيه.