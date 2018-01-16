تراجع أسعار الخضراوات واستقرار الفاكهة.. الثلاثاء

الخيار ينخفض لـ3 جنيهاتالصاوي أحمدشهدت أسعار الخيار البلدي انخفاضا -الثلاثاء – مسجلا 4 جنيهات في المتوسط مقارنة مع 5 أمس، وواصلت بقية الأسعار معدلاتها الطبيعية في السوق.وتراوحت الطماطم من 2 إلى 3 جنيهات للكيلو، والكوسة 4 جنيهات، والبطاطس 3 للكيلو حسب تجار فى سوق بولاق الدكرور.وأكد الت

الخيار ينخفض لـ3 جنيهات

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخيار البلدي انخفاضا -الثلاثاء – مسجلا 4 جنيهات في المتوسط مقارنة مع 5 أمس، وواصلت بقية الأسعار معدلاتها الطبيعية في السوق.

وتراوحت الطماطم من 2 إلى 3 جنيهات للكيلو، والكوسة 4 جنيهات، والبطاطس 3 للكيلو حسب تجار فى سوق بولاق الدكرور.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي بـ2 جنيه والأبيض والعروس يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات والبصل الأحمر من 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، والثوم البلدي يتراوح من 10 إلى 15 جنيها البروكلي 5 جنيهات.

ولفتوا إلى أن الملوخية سجلت4 جنيهات، والفاصوليا الخضراء بين 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي 6 إلى 8 جنيهات، والبلدي من 6 إلى 8 جنيهات أيضا، والجزر من 3 إلى 4 جنيهات، والقلقاس بـ5 بدلا من 8 جنيهات مؤخرا، والبسلة بـ5 والبطاطا بـ3.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم، وسجلت الفراولة 8 جنيهات للكيلو، والبرتقال بين 2.5 إلى 5 جنيهات، واليوسفي 3.5 للكيلو في المتوسط، والجوافة 5 جنيهات والبلح الرملي 6، والتفاح المستورد 20 جنيها.