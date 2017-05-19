تراجع أسعار الخضراوات.. واستقرار الفاكهة

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضًا، اليوم الجمعة، إذ تراوحت أسعار الطماطم بالأسواق بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بدلاً من 6 و7 جنيهات، مؤخرًا، والخيار بـ 4 والفلفل 6 والملوخية 8.وأشار بعض التجار في سوق سليمان جوهر في الدقي، إلي أن البصل سجل 4 جنيهات، والباذنجان البلدي 3، والباذنجان الأب

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضًا، اليوم الجمعة، إذ تراوحت أسعار الطماطم بالأسواق بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بدلاً من 6 و7 جنيهات، مؤخرًا، والخيار بـ 4 والفلفل 6 والملوخية 8.

وأشار بعض التجار في سوق سليمان جوهر في الدقي، إلي أن البصل سجل 4 جنيهات، والباذنجان البلدي 3، والباذنجان الأبيض 4، والفلفل اﻷلوان 20، والبطاطس 4.

وأوضح التجار أن سعر البامية 25 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء 5، والكوسة 6، والجزر 4، وورق العنب 10، والثوم 15، والبروكلي بـ 15.

وأكد التجار أنه على مستوى الفاكهة سجل سعر كيلو الخوخ 7 جنيهات، فيما تنخفض الأسعار له حتى 3.5 جنيه، والكنتالوب 7، والتفاح المستورد 20، والموز 10، والفراولة 8، والبرقوق المستورد 20، والتفاح الأخضر الفرنساوي 30، والمشمش 15.