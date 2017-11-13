تراجع أسعار الخضراوات واستقرار الفاكهة اليوم الإثنين

الصاوي أحمد:

تواصل أسعار الخضراوات التباين في الأسواق وشهدت أسعار الطماطم تراجعا اليوم بنحو جنيه ليصل سعر الكيلو 5 جنيهات بدلا من 6 أمس كمتوسط أمس وهو نفس السعر منذ فترة، وأيضا الخيار أنخفض لـ4 جنيهات مقارنة بـ5 جنيهات أمس الأحد و8 جنيهات قبل شهر من الان و الموز البلدي 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات الأسبوع الماضي.



ووفقا لتجار خضراوات وفاكهة فى الجيزة، سجلت الكوسة 6 جنيهات أيضا، والبطاطس بين 5 و6 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر 4 جنيهات، والأبيض 5 إلي 2.5 جنيه والبسلة 10 جنيهات.



ولفتوا إلى تراجع أسعار الباذنجان الرومي إستقرت عند 4 جنيهات مقارنة بأمس ، و7 جنيهات قبل شهر، وهي نفس أسعار الباذنجان الأبيض والعروس بينما ثبتت أسعار الفاصوليا عند 5 جنيهات.



وتواصل أسعار الثوم البلدي استقرارها عند 25 جنيهًا للكيلو، والصيني 13 جنيهًا، والفلفل الرومى والبلدي 6 جنيهات في المتوسط، والبطاطا 4 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا، والقلقاس 8 جنيهات، والملوخية 2 جنيه للربطة، والسبانخ 4 جنيهات للربطة.



على صعيد آخر استقرت أسعار الفاكهة وسجل البرتقال اليوسفي 7.5 جنيه للكيلو، و الجوافة تراوحت بين 5 إلي 6 جنيه ونفس المعدلات المستقرة متواجدة أيضًا في البرتقال (أبو سرة ) الذي سجل بين 5 و3.5 جنيه، وكان الشهر الماضي يباع بـ8 جنيهات.



وبلغت أسعار التفاح الأحمر المستورد 25 جنيهًا ، والأصفر 22 جنيهًا، والسورى 13 جنيهًا، و20 جنيها للبرقوق والتفاح السكرى 25 جنيهًا، والأخضر- الفرنساوي 32 جنيهًا، والكانتلوب 7 جنيهات، والعنب الكرمسون الأحمر ارتفع لـ15 جنيها والعنب البلدى 6.5 جنيه والبلح الأمهات بـ6.5 جنيها .