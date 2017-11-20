اقتصاد وأسواق

تراجع أسعار الخضراوات واستقرار الفاكهة

الصاوي أحمد: واصلت أسعار الطماطم الانخفاض اليوم الإثنين، وتراوحت بين 2.5 إلي 6 جنيهات مقارنة بأمس الذي سجلت فيه 7 جنيهات في الأسواق، وأيضا الكوسة تراجعت لـ4 جنيهات بدلا من 6 أمس و7 جنيهات قبل شهرين. وأكد التجار لـ"المال" أن البسلة مستقرة وتتراوح بين 8 إلي 10 جنيهات و15 جنيها قبل 3 أسابيع، والباذنج
20 نوفمبر، 2017 20 نوفمبر، 2017

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الصاوي أحمد:

واصلت أسعار الطماطم الانخفاض اليوم الإثنين، وتراوحت بين 2.5 إلي 6 جنيهات مقارنة بأمس الذي سجلت فيه 7 جنيهات في الأسواق، وأيضا الكوسة تراجعت لـ4 جنيهات بدلا من 6 أمس و7 جنيهات قبل شهرين.

وأكد التجار لـ”المال” أن البسلة مستقرة وتتراوح بين 8 إلي 10 جنيهات و15 جنيها قبل 3 أسابيع، والباذنجان الرومي تراوح بين 4 إلي 5 جنيهات و 5 إلي 7 جنيهات  للباذنجان الأبيض والعروس، والفلفل الرومي بـ 7 جنيهات والبلدي 8 والجزر 8 جنيهات.

وتراوحت أسعار أصناف البامية وفقًا للتجار- بين 15 إلي 20 جنيهاً، والبطاطس 5 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر والأبيض 4 جنيهات، الخيار 5 جنيهات، والفاصوليا تتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات، والثوم البلدي 25 للكيلو، والصيني 13، والبطاطا 4، والليمون من 8 إلى 10، والفلفل الألوان 15 ، والقلقاس 8، والسبانخ 2 جنيه للرابطة.

وعلى صعيد أسعار الفاكهة، فقد تراوح البرتقال اليوسفي بين 3.5 حتى 7 جنيهات، والجوافة بين 5 إلى 6 جنيهات، ونفس المعدلات المستقرة متواجدة أيضًا في البرتقال (أبو صرة) الذي سجل بين 5 و3.5 جنيه .

وبلغت أسعار التفاح الأحمر المستورد 25 جنيهًا، والأصفر 22، والسورى 13، و20 جنيها للبرقوق، والتفاح السكرى 25، والأخضر- الفرنساوي 32 جنيهًا، والكانتلوب بين 3.5 إلي  7، والعنب الكرمسون الأحمر ارتفع لـ15، والعنب البلدى 6.5 جنيه والبلح الرملي يتراوح بين 6.5 إلي 8.5 جنيه.

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