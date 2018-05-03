تراجع أسعار الخضار والفاكهة.. والخيار بـ 5 جنيهات

الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تراجعا فى السوق- الخميس- وتراوحت الطماطم بين 3إلى 4 جنيهات،بدلا من 6 مؤخرا والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدى من 5إلى 8، بدلا من 12جنيها والفلفل الرومى…

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تراجعا فى السوق- الخميس- وتراوحت الطماطم بين 3إلى 4 جنيهات،بدلا من 6 مؤخرا والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدى من 5إلى 8، بدلا من 12جنيها والفلفل الرومى من 5 إلى 10 جنيها، والفلفل الألوان 15 جنيها فى المتوسط.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال” أن سعر البصل الأحمر “الخزين” 4 جنيهات، والجديد 2.5، الملوخية من 6 الى 7جنيهات، والقلقاس5 والسبانخ 4.5 والفاصوليا 5إلى 6جنيهات،بدلا من7 والكوسة4 و”البسلة” 8، والبامية 15الى 2 جنيه بدلا من 30 قبل أيام.



وأوضحوا أن سعر الليمون من 8إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5، والباذنجان “العروس” 4، والثوم 8 والجزر 4.5 إلى 7 والكرنب 5، وورق العنب من 10 إلى 15.



وعلى مستوى الفاكهة تراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكى 28، والأصفر 23، والتفاح البلدى من 10إلى 13والمشمش 20 جنيها والجوافة 10، والكنتالوب بين 4 و5، والخوخ من 5إلى 10جنيهات والبلح من 6إلى 7جنيهات فيما تراجع سعر كيلو الموز ليسحل 5 جنيهات بدلا من 6.5 خلال الفترة الماضية.