تراجع أسعار الخضار والتفاح يسجل 28 جنيهًا

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات -انخفاضا - في السوق، وتراجعت الطماطم لـ3.5 حتى 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، الأسبوع الماضي والبطاطس مستقرة من 2.5 إلى 3، الخيار أيضا من 4 إلى 5، الفلفل البلدي 6 إلى 8، الرومي 12 جنيها، والفلفل الألوان 24.وأكد تجار في أسواق الجيزة، أن سعر البصل الأحمر "الخزين"

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات -انخفاضا – في السوق، وتراجعت الطماطم لـ3.5 حتى 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، الأسبوع الماضي والبطاطس مستقرة من 2.5 إلى 3، الخيار أيضا من 4 إلى 5، الفلفل البلدي 6 إلى 8، الرومي 12 جنيها، والفلفل الألوان 24.

وأكد تجار في أسواق الجيزة، أن سعر البصل الأحمر “الخزين” 4 جنيهات، البصل الجديد 2.5، الملوخية تراجعت لـ8 جنيهات بدلا من 10، القلقاس 6، السبانخ 4.5، الفاصوليا تراجعت لـ6 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، والكوسة تراجعت أيضا لـ4 جنيهات بدلا من 5، البسلة 8، البامية 30.

وأوضحوا أن سعر الليمون انخفض أيضا لـ10 جنهيات بدلا من 12 جنيهًا، الباذنجان الرومى 2.5، الباذنجان “العروس” 3، الثوم من 4 إلى 5، الجزر 4.5، الكرنب 5، وورق العنب من 10 إلى 15.

وسجل البرتقال 8 جنيهات، اليوسفى 7 جنيهات، والموز بين 4 إلى 6، والتفاح المستورد من 15 إلى 28، والجوافة 8جنيهات والفراولة 10، الكانتالوب 5، البطيخ من 10 إلى 30، العنب المستورد 27، الخوخ من 7.5 إلى 12.

وعلى مستوى الفاكهة، يتراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكى 28، الأصفر 23، الجوافة 10، والكنتالوب بين 4 و5، فيما تراجع سعر كيلو الموز ليسجل 5 بدلاً من 10 و12 جنيهاً خلال الفترة الماضية.