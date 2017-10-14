تراجع أسعار الخضار واستقرار الفاكهة

الطماطم تفقد 50 قرشًا والليمون بـ8 جنيهات الصاوى أحمدتراجعت أسعار الخضراوات، اليوم السبت، حيث سجلت الطماطم بين 3 إلي 5.5 فى سوق العبور بانخفاض 50 قرشا، وللمستهلك من 5 إلي 8 جنيهات -حسب الجودة - والبطاطس بين 3.5 و6 جنيهات للكيلو، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات.وأكد تجار سوق التجزئة،

الطماطم تفقد 50 قرشًا والليمون بـ8 جنيهات



الصاوى أحمد

تراجعت أسعار الخضراوات، اليوم السبت، حيث سجلت الطماطم بين 3 إلي 5.5 فى سوق العبور بانخفاض 50 قرشا، وللمستهلك من 5 إلي 8 جنيهات -حسب الجودة – والبطاطس بين 3.5 و6 جنيهات للكيلو، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات.

وأكد تجار سوق التجزئة، أن الفاصوليا الخضراء تراوحت – للمستهلك – بين 8 و15 جنيهًا، والبامية 13 جنيهًا، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات.

وأشاروا إلى أن الكوسة بلغت 8 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والثوم البلدي 23 جنيهًا، والفلفل 8 جنيهات أيضا، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية 5.

فيما واصلت أسعار الفاكهة، اليوم، استقرارها، حيث سجل كيلو العنب ما بين 7.5 و10 جنيهات، والتفاح 20 جنيهًا، والموز من 7.5 إلى 8 جنيهات، والمانجو من 10 إلى 15 جنيهًا، والتين 10 جنيهات، والبلح من 3 إلى 5 جنيهات، والجوافة من 6.5 إلى 7 جنيهات.