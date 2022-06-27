تراجع أسعار الألومنيوم الفضي المؤكسد ليسجل 101000 جنيه للطن خلال شهر يونيو

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر يونيو لعام 2022.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء وانخفاض الأخرى خلال شهريونيو .

وعلى صعيد المقارنة بشهر مايو الماضي، أوضحت النشرة تراجع أسعار الألومنيوم بنوعيه، الفضي المؤكسد، والملون خلال يونيو الجاري.

وتعد هذة أول مرة تسجل أسعار اللألومنيوم تراجعاً منذ بداية عام 2022.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري مايو ويونيو وكذلك المقارنة بين العام الحالي والسابق، وفقاً للنشرة الصادرة عن الوزارة.

وسجلت جميع أنواع اللألومنيوم، الفضي المؤكسد والملون، ارتفاعاً خلال شهر يونيو لعام 2022، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي

وارتفع متوسط سعر الألومنيوم الفضي المؤكسد بنسبة 50% خلال شهر يونيو الحالي، ليسجل 102000 جنيه للطن الواحد، مقارنة بنحو 68000 جنيه خلال نفس الشهر العام السابق.

وزاد متوسط سعر الألومنيوم الملون بنحو 46.4% خلال يونيو، ليبلغ مقدار 101000 جنيه للطن مقارنة بنفس الشهر للعام المنتهي، والذي سجل فيه نحو 69000 جنيه.

ومقارنة بشهر مايو الماضي للعام الحالي، انخفضت أسعار الألومنيوم بنوعيه الفضي المؤكسد، والملون، وسجلت فيه 116000، و117000 جنيه للطن الواحد على الترتيب.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار أسعار استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند الدراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار