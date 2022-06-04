تراجع أسعار الأرز الشعير 300 جنيه للطن خلال الأسبوع الحالي

كشفت مصادر مسئولة بشعبة الأرز باتحاد الصناعات عن تراجع أسعار الأرز الشعير بنحو 300 جنيه للطن في السوق المحلية خلال الأسبوع الحالي بعد ارتفاعها لمستوى كبير خلال شهر مايو الماضي. قال مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات، لـ”المال”، إن هناك هدوءًا في الطلب أسهم في تراجع أسعار الأرز الشعير خلال الأسبوع الحالي ليسجل 9700 جنيه للطن الشعر عريض الحبة.

مصطفي السليطسي

وأضاف السلطيسي أن طن الأرز الأبيض يتراوح السعر بين 13400 إلى 14700 جنيه، وفقًا لدرجة الكسر الخاصة بالأرز خلال الفترة الحالية.

وأرجع السلطيسي تراجع أسعار الأرز الشعير إلى انخفاض الطلب واستقرار المعروض، ما أسهم في انخفاض السعر بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية سجلت ارتفاعًا بنسبة 1%.

وقال إن قيام وزارة التموين بالإعلان عن بدء استيراد الأرز من الخارج أسهم في انخفاض الطلب وقيام بعض التجار بزيادة العرض، وأنه حال قيام البعض بالتخزين سيسهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

وأكد أن الحل يتمثل في ضرورة ترشيد الاستهلاك مع زيادة استيراد الأرز من الخارج والعمل على طرح كميات، ما يسهم في زيادة المعروض، ومن ثم سينخفض السعر بشكل ملحوظ.

يُذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد، في تصريحات سابقة، أنه لن يسمح بزيادة سعر كيلو الأرز عن 13 جنيهًا بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيهًا للكيلو.

ووفقًا لبيانات إنتاح الحبوب، فإن إنتاج مصر من الأرز بلغ 6 ملايين طن خلال عام 22- 2021، مقارنة بنحو 4.5 مليون طن العام المالي الحالي 2021- 2022، ويتوقع أن يصل إلى نحو 6 ملايين خلال الموسم المقبل 2022- 2023 بعد زيادة إنتاجية المحصول وزيادة الكميات المزروعة، هذا العام.