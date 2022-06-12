تراجع أسعار الأرز الشعير و الأبيض عريض ورفيع الحبة بالأسواق

أعلن الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، انخفاض أسعار الأرز في الأسواق ،حيث تراجع سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة من 10 الاف جنيه الى 7,500 الاف جنيه، والأرز الشعير عريض الحبة من 10 آلاف و500 جنيه للطن الى 7,700 الاف حتي 7,800 الاف جنيه.

أسعار الأرز

وارجع شحاته انخفاض أسعار الأرز الي توفير الأرز بكميات كبيرة في الأسواق ، وتراجع سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة الي 10,5جنيه للكيلو بدلا من 13 جنيه، وسعر الأرز الأبيض عريض الحبة الى 11 جنيه ل 12 جنيه بدلا من 14 جنيه لاحجام المستهلك عن شراء الارز بهذه الاسعار المغالي فيها.



وأكد على توافر الأرز في الأسواق وبكميات كبيرة في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير السلع الغذائية طوال الوقت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات.

واشار الي لجوء الوزارة الى استيراد 50 ألف طن أرز من الخارج لكسر شوكة الاحتكار ،أدى الى تراجع الأسعار في الأسواق ،لافتا الى أن الأرز الموجود في البلاد يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة ، علاوة على أن حصاد المحصول في الموسم الجديد سيبدأ اعتبارا من شهر أغسطس المقبل مما سيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة .



واوضحة شحاتة أن السوق المحلي لم يشهد حدوث أي أزمات في نقص السلع خلال جائحة كورونا نتيجة نجاح وزارة التموين في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت ،

واكد على توافر السلع في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقص بالسلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.