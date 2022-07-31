تراجع أسعار الأرز الشعير اليوم 31-7-2022 بنحو 200 جنيه للطن

كشفت مصادر مسئولة بشعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، تراجع أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 31-7-2022 ، بواقع 200 جنيه للطن لأول مرة منذ أسبوعين في السوق المصرية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ “المال” أن أسعار الأرز الشعير اليوم انخفضت ليبلغ نحو 10400 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 10 آلاف جنيه للطن لدى المضارب.

الأرز

فيما لا زالت أسعار الأرز الأبيض لدى مستوياتها الحالية أيضًا ليتراوح ما بين 13 – 16 ألف جنيه في المضارب، ليحافظ على مستوياته الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة والمضرب.

وقالت المصاددر إن السوق تشهد أستقرارا في المعروض من الأرز خلال الفترة الحالية بعد تراجع الطلب بشكل طفيف نتيجة الحالة الاقتصادية للبعض من التجار والمواطنين .

وأشارت إلى أنه من الصعب توقع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة ولكن من المرتقب هبوط الأسعار، نظراً لأنها سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر موسم حصاد الأرز.

وتزرع مصر مليونا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك مياها بشكل كبير ، ووفقا لغرفة إنتاح الحبوب فيصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021 .

وكانت غرفة صناعة الحبوب برئاسة طارق حسانين رئيس الغرفة باتحاد‪ ‬الصناعات المصرية قد توقعت الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استيرادتها نحو 50 ألف طن أرز شعير هندي خلال أغسطس الجاري.