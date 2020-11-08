تراجع أرباح كريدي أجريكول 44.5% بنهاية سبتمبر الماضي

أظهرت أحداث نتائج أعمال لبنك كريدي أجريكول مصر تراجع صافى أرباحه بنسبة 44.5% خلال التسعة أشهر المنتهية من سبتمبر الماضى.

وكشفت النتائج المالية لبنك كريدي أجريكول تراجع الأرباح إلى مليار جنيه تقريبًا خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2019.

كما أظهرت النتائج المرسلة للبورصة الأحد تراجع إيرادات الفوائد بنسبة 14.8% إلى 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 4.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2019.

وكذلك انخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 21% إلى 1.7 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2019.

وانخفض نصيب السهم من الأرباح إلى 3 جنيهات بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 5.44 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كريدي أجريكول يسجل 440 مليون جنيه في 3 أشهر

بنك كريدى أجريكول

وكشفت نتائج أعمال سابقة تراجع صافى أرباح البنك إلى 440 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 693.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

و تراجعت عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 1.3 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة، مقارنة بعوائد قروض قدرها 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

كما أظهرت النتائج تراجع تكلفة الودائع إلى 613.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بتكلفة بلغت 712 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وشرع كريدي أجريكول فى إجراءات رفع رأس المال المرخص به من 3.5 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه.

ووافقت الرقابة المالية فى مستهل مارس الماضى على نشر تقرير الإفصاح الخاص بهذه العملية.

وأظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 7.2% خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019.

وسجل البنك صافى ربح بلغ 2.36 مليار جنيه في 2019، مقابل صافى ربح بلغ 2.2 مليار جنيه في العام السابق.

«كريدي أجريكول» يتنازل عن قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر

بنك كريدى أجريكول

ووافق مجلس إدارة البنك فى 30 سبتمبر الماضى على إتمام التنازل عن قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة .

وقال البنك فى إفصاح للبورصة (أكتوبر) إن مجلس الإدارة وافق على هذا التنازل بناءً على طلب جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

ولم يتضمن الإفصاح تفاصيل عن أسباب التنازل عن تلك القطعة أو ملابسات العلاقة مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

ويسعى كريدى أجريكول لزيادة عدد فروعه إلى 85، بافتتاح 5 أفرع جديدة كلها Banki Store، التى تعتمد على القنوات الإلكترونية وتقليل التعاملات التقليدية عبر الفروع.

كما يستهدف البنك زيادة حصته فى السوق المحلية وتمويل المشروعات بنسبة 59% خلال 3 أعوام مقبلة، وفقا لتصريحات نقلتها المال عن العضو المنتدب فى وقت سابق.

أجريكول يوضح علاقته بصفقة بيع المصرف السعودي الفرنسي

العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر

وأعلن بنك كريدي أجريكول سي.آي.بي فى وقت سابق عن بيع حصته المتبقة في البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 1.45 مليار ريال إلى مؤسستين استثماريتين مرتبطتين بالحكومة في السعودية.

وقال كريدي أجريكول مصر، إن عملية البيع التى تمت على حصة فى المصرف السعودى الفرنسى تختص بالبنك الأم فى فرنسا، ولا علاقة للفرع المصرى بها.

وتقدم البنك الفرنسى الأم بطلب للحصول على ترخيص يسمح له بالعمل في أسواق المال السعودية.

ويستحوذ كريدى أجريكول فرنسا على 47.39% من إجمالى أسهم الفرع المصرى، وفقا لآخر إفصاح عن هيكل الملكية فى 12 يوليو الماضى.

كما تستحوذ شركة كريدى أجريكول كوربريت آند انفتسمتنت بنك على 13.07% من الأسهم.

كذلك تستحوذ شركة رولا آى جى بى للاستثمارالمملوكة لرجل الأعمال على حسن دايخ على نسبة 7.16% ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم أقل من 5% فى البورصة المصرية.