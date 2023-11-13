تراجع أرباح خطي «CMA-CGM» و«HMM» بنسبة 58% في الربع الثالث

أعلنت شركة النقل البحري الكورية الجنوبية هيونداي “HMM” أن إيراداتها في الربع الثالث انخفضت بنسبة 58%، لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، بلغت الأرباح التشغيلية للشركة 57 مليون دولار، بهامش 3.6%، وبلغ صافي الربح 72 مليون دولار بهامش 4.5%.

وقالت HMM في تقرير لها ترجمته “المال” إنها تحافظ على الأرباح في وضع السوق غير المواتي لفترة التسعة أشهر التراكمية من العام الجاري، حيث بلغت الإيرادات والأرباح التشغيلية 4.8 مليون دولار وحوالي 410 ملايين دولار على التوالي، في حين بلغ صافي أرباح الشركة 530 مليون دولار .

HMM تتوقع تعرض الطلب على الحاويات لضغوط هبوطية

وتوقعت الشركة أن يتعرض الطلب على الحاويات لضغوط هبوطية مع عدم وجود علامة مشجعة على استعادة الرغبة في الاستهلاك، مؤكدة أنه قد نشأ هذا التوقع من شكوك كبيرة تتعلق بشكل أساسي بالتضخم واسع النطاق والتباطؤ الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية”.

وأشارت HMM إلى أنها ستركز على مختلف تدابير خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية لجعل أعمالها قادرة على المنافسة وسط تقلبات السوق والشكوك.

CMA CGM: النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023

وفي نفس السياق اجتمع مجلس إدارة مجموعة CMA CGM، الشركة العالمية في مجال الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، أمس الأول برئاسة رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لمراجعة البيانات المالية للربع الثالث من عام 2023.

سعادة يتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي في التأثير على صناعتنا في الفترة المقبلة

وتعليقًا على نتائج الفترة، قال رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM: استمرت الصناعة في العودة إلى طبيعتها في الربع الثالث، مع العودة إلى ظروف السوق قبل الوباء، ومع ذلك، ظل أدائنا قويًا للغاية، ما يؤكد أهمية استراتيجية النمو لدينا في المحطات والخدمات اللوجستية. وبالتالي، أصبحنا أكثر مرونة مع دخولنا هذه الدورة الجديدة.

ومن المتوقع أن يستمر التباطؤ في الاقتصاد العالمي في التأثير على صناعتنا في الفترة المقبلة، ولكن الأحجام المنقولة لا تزال قوية. نحن ملتزمون بالتحكم في تكاليف التشغيل لدينا، ونواصل التركيز على إزالة الكربون ورقمنة سلسلة التوريد لتلبية احتياجات عملائنا على أفضل وجه.

الأداء التشغيلي والمالي للربع الثالث من عام 2023

وظلت اتجاهات النصف الأول من عام 2023 قائمة في الربع الثالث من عام 2023، مع تدهور ظروف السوق في صناعة النقل والخدمات اللوجستية.

وبلغت الإيرادات 11.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مع إعادة التوازن التدريجي للمساهمات من أعمال الشحن البحري والخدمات اللوجستية للمجموعة، كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.0 مليار دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 78.2% عما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2022.

وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 17.5%، بانخفاض 28.5 نقطة، وبلغ صافي دخل المجموعة 388 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي الدين من الموارد المالية 0.1 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2023.

CMA CGM تستحوذ على محطتي حاويات جي سي تي بايون ونيويورك بقيمة 2.8 مليار دولار

وخلال نهاية أغسطس 2023، أكملت CMA CGM استحواذها على محطتي حاويات جي سي تي بايون ونيويورك بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي، وأعيدت تسميتهما إلى بورت ليبرتي بايون وبورت ليبرتي نيويورك.

وأشار تقرير الشركة إلى أنها تواصل استثماراتها التطوعية لتنويع مزيج الطاقة لسفنها، بهدف تحقيق صافي صفر كربون بحلول عام 2050، وقد استثمرت بالفعل أكثر من 17 مليار دولار في أسطول يضم ما يقرب من 120 سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال والميثانول سيتم تسليمها بحلول عام 2027.

وبلغت الإيرادات المجمعة من عمليات الشحن للمجموعة 7.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 51.8% على أساس سنوي، مما يعكس التطبيع المستمر لأسعار الشحن.

فيما بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.6 مليار، أي أقل بنسبة 81.6% عما كان عليه في الربع الثالث من عام 2022.

فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 21.0%، بانخفاض 34 نقطة. وبلغ متوسط الإيرادات لكل حاوية نمطية 1,322 دولار، بانخفاض قدره 52.3% على أساس سنوي.

وارتفعت الأحجام المنقولة بنسبة 0.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وهو ما يمثل إجمالي 5.7 مليون حاوية نمطية. وواصلت الأحجام نموها على الخطين الشمالي والجنوبي والخط البحري القصير.

بينما عادت إلى وضعها الطبيعي على الخطين الشرقي والغربي، وذلك بسبب انخفاض المخزون في الولايات المتحدة وزيادة اعتدال استهلاك الأسر المعيشية في بيئة تضخمية.

وبالنسبة للعمليات اللوجستية بالشركة فقد بلغ إجمالي إيراداتها إلى 3.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 348 مليونا، بانخفاض قدره 3.0% على أساس سنوي.

وأكدت الشركة على أن استقرار الأعمال اللوجستية، في وقت تراجع التجارة، يعكس من ناحية التباطؤ في أسواق الشحن ومن ناحية أخرى تعزيز عرض الخدمات ومرونة بعض الأنشطة.

كما تأثرت أنشطة إدارة الشحن بانخفاض السوق، مما أثر أيضًا على قطاع الشحن، وذلك بسبب فترة عدم اليقين الاقتصادي الكلي والجيوسياسي؛ والتركيز على الانضباط في تكاليف التشغيل.

وأكدت الشركة على أن توقعات الاقتصاد الكلي تشير إلى مرونة نسبية في النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2023، وإن كان بمستوى أقل من المتوسط التاريخي، لكنها لا تتوقع حدوث انتعاش في عام 2024، كما أنه من المرجح أن تستمر أسعار الشحن المتوقعة في السوق في عام 2024 في خفض أسعار الشحن.

في هذا السياق، أعلنت الشركة أنها ستواصل التركيز على الحفاظ على انضباط تكاليف التشغيل، ونشر سياسة إزالة الكربون والدمج الناجح للاستثمارات الإستراتيجية التي تمت على مدار العامين الماضيين، وستظل المجموعة أيضًا منتبهة للبيئة الجيوسياسية.