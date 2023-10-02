تراجع أرباح «جولدن بيراميزا» إلى 12.05 مليون دولار في النصف الأول 2023

سجلت شركة جولدن بيراميزا بلازا تراجعًا في صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 62.1% إلى 12.05 مليون دولار مقارنة بـ 31.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2022، وفقًا لنتائج أعمالها المستقلة.

وكشفت القوائم المالية المستقلة عن انخفاض مجمل أرباح الشركة بنهاية يونيو بنسبة 34.5% لتسجل 32.5 مليون دولار مقابل 49.6 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهدت إيرادات جولدن بيراميزا بلازا هبوطًا إلى 45.8 مليون دولار مقارنة بـ 64.1 مليون دولار بنهاية يونيو 2022.

يذكر أن صافي أرباح جولدن بيراميدز بلازا تراجع خلال الربع الأول 2023 نحو 5.24 مليون دولار مقارنة ب 26.65 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2022.

وحققت جولدن بيراميدز بلازا إجمالي إيرادات بقيمة 26.63 مليون دولار الربع الأول من 2023، مقابل 43.33 مليون دولار الربع الأول من 2022.