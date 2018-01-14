تراجع أرباح بنك فيصل الإسلامى إلى 1.7 مليار جنيه خلال 2017

رجب عزالدين:أظهرت القوائم المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامى – مصر تراجع أرباحه بنسبة 40.3% خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى.وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية تراجع الأرباح إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار جنيه بالفترة المقارنة من ال

رجب عزالدين:

أظهرت القوائم المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامى – مصر تراجع أرباحه بنسبة 40.3% خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى.

وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية تراجع الأرباح إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق 2016.

وتراجعت إيرادات البنك إلى 6.8 مليار جنيه خلال العام المذكور، مقارنة بنحو 7.4 مليار جنيه ايرادات خلال 2016.

وسجل البنك صافى ربح قدره 1.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017 مقارنة بصافى ربح قدره 892.8 مليون جنيه المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال البنك 236.91 مليون جنيه، موزعا على 129.92 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.



