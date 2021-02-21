بورصة وشركات

تراجع أرباح «ايجيترانس» إلى 13 مليون جنيه خلال 2020

مقابل 31.8 مليون جنيه أرباح خلال 2019.
مصطفى طلعت 1:22 م, الأحد, 21 فبراير 21 1:22 م, الأحد, 21 فبراير 21

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كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية لخدمات النقل ايجيترانس عن تراجع أرباحها بنسبة 59% خلال العام المالي المنتهي 2020.

وذكرت ايجيترانس في بيان للبورصة اليوم الاحد أنها حققت أرباحاً بقيمة 13 مليون جنيه 2020، مقابل 31.8 مليون جنيه أرباحاً خلال 2019.

وأوضحت الشركة أن مبيعاتها تراجعت خلال العام الماضي إلى 216 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 246.7 مليون جنيه العام السابق له.

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ووقّعت ايجيترانس، فى مايو الماضى، عقد خدمات لوجستية مع شركة “سيمنز الألمانية” بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ايجيترانس، فى إفصاح، للبورصة حينها إن هذا العقد يتعلق بإمداد محطة رياح تعمل عليها سيمنز بعدد 96 برجًا و140 ألف طن نولونى.

وتوقعت الشركة آنذاك أن يبدأ تشغيل المحطة اعتبارًا من يوليو المقبل.

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وتأسست شركة ايجيتراس عام 1973، ويبلغ رأسمالها 156.06 مليون جنيه، موزعًا على 31.21 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على (25.2%) من الأسهم.

كما يستحوذ مساهمون أفراد على حصص أخرى، من أبرزهم محمد أشرف عمر عمر بنسبة 14.7%، وفقًا لهيكل الملكية المنشور على موقع الشركة الإلكترونى.

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وتضم ايجيتراس لخدمات النقل شركتين تابعتين، هما: «إيتال» العاملة فى نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة.

كما تضم «إيه دى إس» المتخصصة فى تنظيف وإصلاح حاويات نقل البضائع السائلة، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 30% فى شركة «ويلهلمسين» لخدمات السفن، و30% في «سكان آرابيا» للتوكيلات الملاحية.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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