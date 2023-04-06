تراجع أرباح «انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز» 65% خلال 2022



اعتمد مجلس إدارة شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة ومشروع توزيعات الأرباح عن عام 2022.

وقرر مجلس إدارة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، أرجاء توزيع أرباح على المساهمين.

واظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، تراجع صافي الأرباح بنحو 65%، لتسجل 526.58 مليون جنيه خلال 2022، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.49 مليار جنيه خلال عام 2021.

كما تراجعت إجمالي إيرادات انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، بنحو 31%، لتسجل 3.6 مليار جنيه، مقابل 5.22 مليار خلال 2021.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة نمو صافي أرباح انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، بنحو 193%، لتسجل 71.6 مليون دولار، مقابل 24.37 مليون دولار خلال 2021.

وأشارت هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة، إلي انخفاض الإيرادات المجمعة بنحو 31%، خلال 2022، على خلفية تراجع الطلب على اختبارات فيروس كورونا.

واستكملت الشربيني أن الإيرادات من الاختبارات التشخيصية التقليدية، ارتفعت نحو 18%، ماساهم في الحد من التأثير المتوقع لانخفاض الإيرادات المتعلقة باختبارات فيروس كورونا.