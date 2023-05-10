تراجع أرباح «القاهرة للادوية» 63% خلال 9 أشهر إلى 56 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، نتائج أعمال الـ 9 أشهر الأولي من العام المالي 2022-2023.

وتراجعت صافي أرباح القاهرة للأدوية، بنحو 62.9%، خلال 9 أشهر لتسجل 56.05 مليون جنيه، مقابل 151.03 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وبلغت إجمالي مبيعات القاهرة للأدوية، نحو 662.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 863.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بتراجع 23.2%.

يذكر أن نتائج أعمال القاهرة للأدوية خلال النصف الاول من العام المالي 2022-2023، تضمنت تراجعت أرباح الشركة بنحو 39%، لتصل إلى 50.07 مليون جنيه، مقابل 82.05 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2021.

وبلغت إجمالي مبيعات القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال 6 أشهر 449.07 مليون جنيه، مقابل 527.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق بتراجع 14.8% .