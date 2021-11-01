تراجع أرباح العربية للأدوية 19% خلال 3 أشهر

تراجعت أرباح الشركة العربية للأدوية، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 19%، لتسجل 33 مليون جنيه، مقارنة بـ 40.9 مليون جنيه.

مسجلة 33 مليون جنيه مقارنة بـ 40.9 مليون جنيه

وتراجع صافي مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة (يوليو-سبتمبر 2021)، إلى 144 مليون جنيه، مقارنة بـ 148.75 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وذلك وفقا لإفصاح الشركة المنشور على شاشة البورصة المصرية اليوم.

جدير بالذكر أن العربية للأدوية ستوزع كوبون نقدي بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد للسهم الواحد، اعتبارا من 10 نوفمبر الجاري، بينما ينتهي الحق في التوزيع النقدي لكوبون الشركة بنهاية جلسة تداول 7 نوفمبر.