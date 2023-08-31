تراجع أرباح الشركات والقطاع العقارى فى كوريا يهبطان بالحصيلة الضريبية إلى 32 مليار دولار

أظهرت بيانات أن عائدات الضرائب في كوريا الجنوبية انخفضت بمقدار 43.3 تريليون وون (32.7 مليار دولار أمريكي)، على أساس سنوي حتى يوليو من هذا العام، بسبب تباطؤ أرباح الشركات وتراجع سوق العقارات، وفقًا لوكالة يونهاب.

وبلغت عائدات الضرائب 217.6 تريليون وون، خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بانخفاض من 261 تريليون وون، العام السابق، وفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية.

وخلال هذه الفترة، انخفضت ضريبة الدخل المحصلة بمقدار 12.7 تريليون وون، وانخفضت ضريبة الشركات بمقدار 17.1 تريليون وون.

كما جمعت كوريا الجنوبية ضريبة نقل أقل بمقدار 700 مليار وون، حيث خفّضت البلاد الضرائب على الوقود لمعالجة التضخم.

وفي شهر يوليو وحده، جمعت الحكومة ضرائب بلغت 39.1 تريليون وون، بانخفاض قدره 3.7 تريليونات وون عن العام السابق.

وعزَت الوزارة التراجع إلى انخفاض مقدار أرباح رأس المال وضريبة الميراث والهبة، وانخفاض عدد المنازل المتداولة. وبلغ عدد المنازل المتداولة 55 ألف منزل في مايو، بانخفاض 12.7% على أساس سنوي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الحكومة إنها تخطط لجمع إجمالي ضرائب وطنية للعام المقبل بمقدار 367.4 تريليون وون، بانخفاض بنسبة 8.2% من 400.5 تريليون وون كان مخططًا لها في عام 2023.