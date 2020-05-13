تراجع أرباح «السويدى اليكتريك» إلى 463.6 مليون جنيه فى الربع الأول

السويدى اليكتريك تفصح عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجارى

أظهرت نتائج أعمال شركة السويدى اليكتريك تراجع صافى أرباحها إلى 463.6 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 995.5 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2018.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء تراجع ايرادت الشركة إلى 10.7 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بايرادت 11.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

فيما أظهرت القوائم المستقلة تضاعف صافى ربح السويدى اليكتريك “الأم” إلى 38.2 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح قدره 17.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

السويدى اليكتريك تسجل 4.1 مليار جنيه أرباح فى 2019

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تراجع صافى أرباحها إلى 4.1 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 5.1 مليار جنيه خلال 2018.

وكشفت القوائم المجمعة ارتفاع ايرادات الشركة إلى 46.6 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بإيرادات بقيمة 42.4 مليار جنيه خلال العام السابق .

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 38.4 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بتكاليف قدرها 35.2 مليار جنيه خلال العام السابق.

كما أظهرت القوائم المستقلة لشركة السويدى إليكتريك “الأم” ارتفاع صافى أرباحها بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى ربح 2.2 مليار جنيه خلال 2018.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.8 جنيه للسهم بدأ صرفها اعتبارا من 30 ابريل الماضى.

ويبلغ رأسمال السويدى اليكتريك 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة ، بين خمسة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.7% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة المصرية.

وتمتلك الشركة أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

وتعمل الشركة فى خمس قطاعات رئيسية هى : الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير، والمحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

السويدى توقع عقد محطة كهربائية فى الفيوم بقيمة 209 ملايين جنيه

وأعلنت السويدى أمس الثلاثاء عن توقيع عقد محولات كهربائية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم بقيمة إجمالية 209 مليون جنيه .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة إن شركتها التابعة ” السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع ” هى من وقعت العقد المشار إليها وسيتم تنفيذه خلال ستة أشهر.

وفاز تحالف بقيادة السويدى اليكتريك فى يناير الماضى بمشروع طرحته وزارة النقل لإنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان.

خريطة عقود الشركة على المستوى المحلي خلال العام الماضى

ووقعت السويدى عدة عقود محلية خلال العام الماضى فى قطاع الكهرباء إضافة إلى عدة عقود دولية، وذلك بطريقة مباشرة أو من خلال إحدى شركاتها التابعة.

ففى نوفمبر الماضى وقعت السويدى للتجارة عقد إنشاء خط كهربائى جديد بتوشكى، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بقيمة إجمالية 995 مليون جنيه.

وفى 24 اكتوبر الماضى وقعت السويدى للمحولات عقديْ توريد وتركيب 57 محولًا كهربائيًّا لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بقيمة إجمالية 433 مليون جنيه تقريبًا.

وفى 30 أكتوبر الماضى وقعت السويدى للتجارة عقد أعمال كهروميكانية للربط بين ثلاث محطات فى العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة إجمالية 365 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق للبورصة، إن هذا المشروع يتمثل فى تنفيذ أنفاق كابلات الجهد الفائق بطول ثمانية كيلومترات للربط بين ثلاث محطات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى أبريل 2019 وقعت السويدى إليكتريك عقد إنشاء محطة محولات لصالح شركة القناة للسكر بقيمة إجمالية 445 مليون جنيه.

كما أعلنت فى الشهر نفسه توقيع إحدى شركاتها التابعة عقدًا لإنشاء خط هوائى بقيمة 1.7 مليار جنيه بمدينة نجح حمادى بمحافظة قنا.

وبدأت السويدى إليكتريك فى أغسطس الماضى التشغيل التجارى لمشروعين مشتركين لتوليد الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة 140 مليون دولار.

السويدى اليكتريك توقع عدة عقود بالإمارات وأربع دول أفريقية

وسبق للسويدى إليكتريك توقيع عدة عقود كهرباء فى دولة الإمارات خلال الشهر الماضى والعام الماضي.

ففى 14 أبريل الماضى وقعت الشركة أعمال كهربائية بقيمة 124.5 مليون درهم إمارتى لصالح هيئة كهرباء ومياه دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأسندت إمارة الشارقة بدولة الإمارات مشروعا فى نفس المجال إلى السويدى إليكتريك فى مارس 2019 بقيمة 550 مليون دولار.

كما سيق للسويدى خلال العام الماضى توقيع عدة عقود فى مجال الكهرباء والسدود والطاقة الشمسية فى عدة دول أفريقية منها جنوب السودان وتنزانيا وزامبيا ومدغشقر.

ففى 25 ديسمبر الماضى وقعت السويدى عقد توريد 485 ألف عداد مياه ذكية إلى مدغشقر بقيمة إجمالية 36.7 مليون دولار تقريبا.

كما وقعت الشركة فى 4 ديسمبر من العام نفسه عقد إنشاء مشروع مزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية فى جمهورية جنوب السودان بقيمة إجمالية 45 مليون دولار تقريبا.

كما وقعت فى 29 أغسطس من العام نفسه مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة فى زامبيا لتنفيذ مشروعين لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات مع تخزينها فى بطاريات.

وفى مارس 2019 وقعت السويدى اتفاق شراكة مع شركة المقاولون العرب بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبناء سد في تنزانيا خلال أربع سنوات .