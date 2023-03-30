تراجع أرباح «إم إم جروب» 7.7% خلال 2022 إلى 346.2 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية ، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة عن عام 2022.

وتراجعت أرباح إم إم جروب نحو 7.7% ،خلال عام 2022، لتسجل 346.25 مليون جنيه، مقابل 375.45 مليون جنيه، خلال 2021.

واظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إم إم جروب، تراجعت إجمالي الإيرادات، بنحو 23.3%.

وبلغت إجمالي إيرادات إم إم جروب في 2022 نحو 6.9 مليار جنيه، مقابل 9 مليارات جنيه خلال 2021.

ووافق مجلس إدارة إم إم جروب، على زيادة رأس المال المصدر بنحو 149.85 مليون جنيه.

وذلك عبر توزيع أسهم مجانية 0.25 سهم لكل سهم اصلي بالقيمة الاسمية 62 قرش للسهم، ممولة من أرباح عام 2022.

وبذلك يرتفع رأسمال إم إم جروب من 599.41 مليون جنيه إلى 749.26 مليون جنيه