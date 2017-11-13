تراجع أرباح أسمنت قنا تهبط بالسهم لأدنى مستوى في 34 شهرا

منى عبدالباري سجل سهم مصر للأسمنت قنا بإغلاق تداولات اليوم الاثنين أدنى مستوى تداول له منذ نحو 34 شهرا، لينهي تداولاته عند مستوى 43.62 جنيه، وهو الأدنى منذ إغلاقه في يناير 2015 عند مستوى 45.28 جنيه. وتصدر السهم اليوم قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة تقترب من 10%، بضغط من النتائج السلبية التي أعلنتها ا

منى عبدالباري

سجل سهم مصر للأسمنت قنا بإغلاق تداولات اليوم الاثنين أدنى مستوى تداول له منذ نحو 34 شهرا، لينهي تداولاته عند مستوى 43.62 جنيه، وهو الأدنى منذ إغلاقه في يناير 2015 عند مستوى 45.28 جنيه.

وتصدر السهم اليوم قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة تقترب من 10%، بضغط من النتائج السلبية التي أعلنتها الشركة يوم أمس والتي أظهرت تراجعا في أرباحها بنسبة 84% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وكانت الشركة ذكرت في بيان للبورصة المصرية أمس الأحد أنها حققت أرباحاً مجمعة بلغت 38.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل أرباح 234.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

كما سجلت الشركة تراجعا في مبيعاتها بنحو مليون جنيه خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل ملياري جنيه الفترة المماثلة من العام السابق.



