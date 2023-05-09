تراجع أرباح «أرامكو» في الربع الأول إلى قرابة 32 مليار دولار

هبطت أرباح أرامكو، عملاقة النفط السعودية الحكومية إلى 119.5 مليار ريال (31.88 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2023، مقابل 148 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض بلغ 19.3%، وذلك بعد الزكاة والضريبة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

في غضون ذلك، تعتزم أرامكو اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، وذلك إضافة إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تقوم الشركة بتوزيعها حاليًا والتي تنوي المحافظة عليها.

وعلى الجانب الآخر، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها يوم أمس 8 مايو 2023 على زيادة رأس مال الشركة من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

وعلى وقع هذه الأنباء، ارتفع سهم أرامكو الآن بأكثر من 5% ليصل إلى 34.4 ريال.