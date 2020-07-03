«تراجعوا عن اتفاق واشنطن».. وزير الري يكشف تفاصيل جلسة مفاوضات سد النهضة اليوم

قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر إن الاجتماع بشأن مفاوضات سد النهضة اليوم تخطى 5 ساعات، وما حدث هو الذي نشر في البيان.

وأضاف: “قبل ذلك كان فيه 3 مراقبين، هم: الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وجنوب افريقيا. أما اليوم كان يوجد 11 مراقبًا؛ هيئة المكتب، والخبراء، إضافة للاتحاد الاوروبي، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا.

وتابع “المفروض كان بيحصل نوع من تعريف المراقبين الجدد، وكل دولة استعرضت الملف من وجهة نظرها والعثرات اللي موجودة، والمشاكل اللي موجودة”.

وقال محمد عبد العاطي إن كل دولة بتعرض المشاكل من وجهة النظر اللي بتحقق مصالحها.. وبعد كدة هيبقى فيه استكمال للمباحثات بكرة.. النهاردة بدأنا 3 عصرًا، بكرة هيبقى بدري شوية علشان يبقى فيه استثمار للوقت أكتر، ممكن نقعد لـ 12 بالليل .. واحنا بنشوف هنوصل لإيه.

وأشار إلى أن أهم الخلافات اليوم ما يخص التعامل مع فترات الجفاف.. دي حاجة جوهرية بالنسبة لنا، وما وصلناش فيها لاتفاق وتمثل خلافا كبيرا .. الجزء القانوني مفيش أي توافق عليه بين اثيوبيا من جانب، ومصر والسودان من جانب آخر.. لازم يكون في التزام قانوني، وآلية لفض المنازعات.. لسة أثيوبيا على موقفها.. هنكمل بكرة وربنا يسهل.

وقال محمد عبد العاطي إن الوقت المتاح قليل.. اتفقنا إن يكون فيه اجتماعات يومية مكثفة تبدأ مبكرا.. بكرة إن شاء الله هنبدأ بدري بحيث يكون فيه فرصة أكتر للمناقشات.

وأضاف أن نبرة الجانب الإثيوبي اليوم.. ماقدرش أقول نبرة هادية .. النبرة هي هي، من وجهة نظرهم إنهم قدموا حاجات كتير، واحنا من وجهة نظرنا لسة ماخدناش حاجة تحقق متطلباتنا.

وتابع أنه تمت الاشارة إلى مسألة سلامة وتشغيل السد اليوم بطريقة لا تؤثر على سلامة سدود السودان.. حصل إشارة ليها وتركيز أكتر من جانب السودان بخصوص هذا الامر.. ويهمنا نحن أيضًا لزيادة الاستثمارات في الاحتياطيات التي يجب اتخاذها لدينا في مصر لتأمين المنشآت.

وتساءل محمد عبد العاطي : هل مصر عندها أي معلومات إن بناء السد بطريقة غير جيدة؟ ما يدعو للقلق هو إن اثيوبيا بتقول إنها خدت إجراءات لتأمين السد.. الإجراءات دي المفروض تترجم لتصميمات هندسية لم نتحصل عليها، وطالما لم نتحصل عليه يبقى مفيش في إيدي قرينة تؤكد إن هذه الإجراءات تمت.. طالما ماشوفناش المستندات يبقى بالنسبة لنا فيه قلق.

وأضاف وزير الري محمد عبد العاطي: ما هو الاقتراح الإثيوبي فيما يخص حالة الجفاف والجفاف الممتد؟ هما عايزين يحتفظوا بكمية مياه زيادة عندهم في السد، ولا يطلقوها أثناء حدوث جفاف في مصر.. خلاف كان تم الاتفاق عليه في مفاوضات واشنطن وتم الاتفاق عليه.. الآن هما رجعوا عما تم الاتفاق عليه في واشنطن.

وكانت الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة قد استئنفت اليوم برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.

وقامت كل من مصر والسودان وإثيوبيا بإستعراض موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة، والتي أظهرت أنه مازالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانونى بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غدا بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.

