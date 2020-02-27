تراجعت 6 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن في الأسواق الخميس 27-2-2020

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق، ما بين 3 و 4 و 6 جنيهات في الكيلو الواحد، لأنواع الدجاج الأبيض والساسو والرومي والبط، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار الدواجن.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في القاهرة، لـ”المال”، أن سعر كيلو الدجاج الأبيض بـ24 جنيهًا، وكيلو الساسو من 29 إلى 32 جنيهًا.

وأضاف السيد، أن كيلو الرومي الحي يتراوح من 36 إلي 37 جنيهًا، بينما المجمد بـ59 جنيهًا، كذلك كيلو البط الحي من 36 إلي 37 جنيهًا، والمجمد بـ50 جنيهًا.

كانت سعر كيلو الدجاج الأبيض في الأسواق أمس الأربعاء بين 30 إلى 31 جنيهًا، وكيلو الدجاج البلدى 37 جنيهًا، و35 للساسو، و40 للرومى، و40 للبط.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في القاهرة، أن تراجع أسعار الدواجن في الأسواق، مرتبط بالعرض والطلب.