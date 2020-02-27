اقتصاد وأسواق

تراجعت 6 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن في الأسواق الخميس 27-2-2020

كيلو الدجاج الابيض 24 جنيهًا
محمد مجدي 8:00 م, الخميس, 27 فبراير 20 8:00 م, الخميس, 27 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق، ما بين 3 و 4 و 6 جنيهات في الكيلو الواحد، لأنواع الدجاج الأبيض والساسو والرومي والبط، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار الدواجن.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في القاهرة، لـ”المال”، أن سعر كيلو الدجاج الأبيض بـ24 جنيهًا، وكيلو الساسو من 29 إلى 32 جنيهًا.

وأضاف السيد، أن كيلو الرومي الحي يتراوح من 36 إلي 37 جنيهًا، بينما المجمد بـ59 جنيهًا، كذلك كيلو البط الحي من 36 إلي 37 جنيهًا، والمجمد بـ50 جنيهًا.

كانت سعر كيلو الدجاج الأبيض في الأسواق أمس الأربعاء بين 30 إلى 31 جنيهًا، وكيلو الدجاج البلدى 37 جنيهًا، و35 للساسو، و40 للرومى، و40 للبط.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في القاهرة، أن تراجع أسعار الدواجن في الأسواق، مرتبط بالعرض والطلب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار الكتاكيت تتراجع .. وتسجل متوسط بين 9-11 جنيه

دعاء حسني 2:41 م, الأربعاء, 26 فبراير 20

أسعار الدواجن في مصر بأسواق الأربعاء 26-2-2020

أحمد اللاهوني 2:31 م, الأربعاء, 26 فبراير 20

بورصة الدواجن فى مصر بأسواق الثلاثاء 25-2-2020 ﻿

أحمد اللاهوني 4:19 م, الثلاثاء, 25 فبراير 20

أسعار الدواجن في مصر بأسواق الإثنين 24 فبراير 2020

أحمد اللاهوني 2:14 م, الأثنين, 24 فبراير 20

بورصة الدواجن فى مصر بأسواق الأحد 23 فبراير 2020

أحمد اللاهوني 1:57 م, الأحد, 23 فبراير 20

أسعار الدواجن في مصر بأسواق السبت 22 فبراير 2020

أحمد اللاهوني 1:43 م, السبت, 22 فبراير 20