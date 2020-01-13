تراجعت جنيهًا.. أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم 13-1-2020

سعر لتر الزيت من 16 إلى 26 جنيهًا

تراجعت أسعار زيوت الطعام في الأسواق، اليوم الاثنين 13- 1- 2020 بواقع 1 جنيه، مع تفاوت في البيع للمستهلكين بين 16 و26 جنيهًا زنة 1 لتر، وذلك خلال رصد “المال” لبورصة الزيوت في المحالّ التجارية، بعد الزيادة التي شهدتها الأسعار بواقع جنيه في مختلف الأنواع المطروحة، الأسبوع الماضي.

قال زكريا عبد الستار، تاجر سلع غذائية بالقاهرة، إن سعر كريستال الذرة 26 جنيهًا، والعباد 24.5، وسندباد قلية 20.5، وزيت حلوة 16 جنيهًا.

في حين تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، 9 أنواع من زيوت الطعام بأوزان وأنواع مختلفة بين محلية ومستوردة من أوكرانيا، وذلك على البطاقات التموينية.

وتنوعت الأصناف المطروحة بين خليط وعباد وذرة وبذرة قطن بأوزان 1 لتر و900 و750 جرامًا، بأسعار تبدأ من 13 إلى 20 جنيهًا، وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية.

ويتم طرح 4 أنواع من زيت العباد، هي: الأسرة زنة 1 لتر بسعر 20 جنيهًا، حورس زنة 1 لتر بسعر 20 جنيهًا، وزيت عباد اليشمك زنة 1 لتر بسعر 18.75 جنيه، بلانك الأوكراني زنة 900 جرام بسعر 19.5 جنيه.

إضافة إلى زيت ذرة سلايت زنة 750 جرامًا بسعر 18.75 جنيه، وزيت بذرة القطن الكرنك بسعر 19 جنيهًا.