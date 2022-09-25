تراجع متوقع بنسبة «20 – 30%» فى مبيعات أجهزة «آيفون»

توقع عدد من مسئولى شركات التكنولوجيا والحلول تراجع مبيعات أجهزة الآيفون خلال المرحلة المقبلة بنسبة تتراوح من 20 إلى %30 بعد إعلان شركة أبل زيادة أسعار التطبيقات على متجر IOS بداية من 5 أكتوبر المقبل.

موزع معتمد: المجموعة الأمريكية لم تصدر تعليمات حتى الآن لأسواق المنطقة

قال موزع معتمد لأجهزة أبل إن الشركة الأمريكية لم تصدر أى إشعارات لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -من بينها مصر- حتى الآن تفيد بتغيير نظام تسعير تطبيقاتها، مبينًا أنه فى حال حدوث أى إجراء جديد سيتم إخطار عملائها عبر رسائل نصية عبر هواتفهم.

وأكد مصدر مسئول فى قطاع التطبيقات الذكية أن البرامج والخدمات تستحوذ على 20 إلى %25 من عائدات أبل العالمية، لذلك فإنه من المنطقى أن تحرك أسعارها للتحوط من التغيير المستمر فى سعر صرف العملة الأجنبية، ومن ثم تعزيز قدرتها فى الحفاظ على هوامش ربحيتها.

وكانت أبل قد أعلنت منذ أيام عن زيادة أسعار تطبيقات متجر IOS فى الدول التى تستخدم عملة اليورو فى خطوة لحماية هوامش أرباحها، لا سيما مع تراجع قيمة أغلب العملات الرئيسية مقابل الدولار.

وأبلغت الشركة مطوريها أن عملاء آبل فى دول السويد واليابان وكوريا الجنوبية وتشيلى ومصر وماليزيا وباكستان وفيتنام قد يتأثرون أيضًا بالارتفاع.

وقال محمد الحارثي، استشارى الإعلام الرقمي، إن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا فى معدلات إقبال المستخدمين على تطبيقات IOS، وأهمها «ICLOUD» والتى تستخدم فى حفظ بيانات العملاء على أجهزة الهواتف، موضحًا أن أغلب التطبيقات على متجر آيفون ليست مجانية، ولكن تتم إتاحتها مقابل اشتراك شهرى وفق كل مستخدم.

وأوضح «الحارثى» لـ«المال» أن العملاء سيتجهون بقوة نحو اقتناء أجهزة الهواتف العاملة بنظام التشغيل «آندرويد» كونه الأكثر انتشارًا وإتاحة للتطبيقات المجانية على حساب أجهزة الآيفون، والتى من المتوقع أن تنخفض مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 20 إلى %30 على حد تقديره.

وبحسب منصة تقييم تطبيقات المحمول «BUILD FIRE» تستحوذ التطبيقات المجانية على %96.5 من حجم البرامج المتاحة على متجر «جوجل بلاى» الذى يعمل على هواتف آندرويد، مقابل %3.5 للمدفوعة، بينما تمثل المجانية على هواتف أبل نسبة %92.3 مقارنة مع %7.7 بالاشتراك.

ويقوم عملاء هواتف آبل بشراء التطبيقات من متجر ios عبر طريقتين، أولاهما باستخدام البطاقات الائتمانية، والأخرى قسائم شراء مجانية «فوتشر».