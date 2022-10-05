%61.4 تراجعًا في أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر خلال سبتمبر

تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» بنسبة 61.4% لتصل إلى 8 آلاف و914 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى، مقابل 23 ألفًا و84 مركبة فى الشهر ذاته من العام السابق.

«شيري» تعود لصدارة تراخيص «الملاكي».. و«هيونداي» تصعد للمركز الرابع

عادت العلامة الصينية «شيري» لصدارة تراخيص السيارات الملاكي بعدما تمكنت من تسجيل 1575 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

في حين تراجعت «نيسان» للمرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» بإجمالى نحو 962 سيارة، أعقبتها «سوزوكي» في المركز الثالث بواقع 938 سيارة.

فيما صعدت «هيونداي» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 622 سيارة، تلتها «إم جي» في المركز الخامس بواقع 499 وحدة، أعقبتها «شيفروليه» في المركز الخامس بنحو 432 وحدة.

واقتتصت «بي واي دي» المرتبة السادسة مسجلة نحو 397 مركبة، تلتها «كيا» في المركز السابع بواقع 345 مركبة.

في المقابل، تراجعت «تويوتا» في المرتبة الثامنة بإجمالى ترخيص 331 مركبة، تلتها «سكودا» فى المركز التاسع بنحو 283 سيارة.

وحلت «مرسيدس» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر، بعدما تمكنت من ترخيص 251 سيارة خلال سبتمبر الحالي.