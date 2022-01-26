%50 تراجعاً فى حركة السياحة الوافدة من أوكرانيا إلى فنادق مرسى علم

بسبب التخوف من «أوميكرون» والأزمة المشتعلة بين «كييف» و«موسكو»

قال طارق شلبى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن هناك تراجعًا بنسبة %50 فى حجم الحركة السياحية الوافدة من السوق الأوكرانية إلى مرسى علم خلال الفترة الحالية.

وأضاف شلبى لـ«المال»، أن هذا التراجع يعود إلى المخاوف من المتحور الجديد لكورونا «أوميكرون»، والذى تسبب فى انخفاض عدد رحلات الطيران التى تصل إلى مرسى علم من عدة دول أجنبية، كما شهدت فنادق ومنتجعات المدينة بعض الإلغاءات فى الحجوزات.

ولفت إلى أن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا كان لها دور أيضاً فى انخفاض حجم الحركة الوافدة من الأوكرانيين للمقاصد السياحية المصرية ولجميع أنحاء العالم.

وكانت الأيام الأخيرة شهدت توترات بين الدب الروسى والغزال الأوكرانى وحلف شمال الأطلنطى على نحو غير مسبوق، حتى إنه خرجت تكهنات بشأن خطط محتملة من قبل موسكو لغزو كييف.

وأشار رئيس مستثمرى مرسى علم، إلى أن المتحور الجديد لكورونا أدى إلى انخفاض نسب الإشغال الفندقى بالمدينة لتتراوح من 17 إلى %25 حاليًا، مقارنة بـنحو %80 قبل ظهور أوميكرون.

طارق شلبى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم

يذكر أن العديد من الدول فى مختلف أنحاء العالم، لجأت لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لمنع أو السيطرة على المتحور، كما صدرت قرارات بوقف وتعليق الرحلات من وإلى دول بعينها.

وذكرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن جائحة فيروس كورونا ربما تكبد قطاع السياحة حول العالم خسائر بنحو تريليونى دولار، بحلول نهاية 2021، وهو مبلغ مماثل للعام السابق له.

وأكد الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلى، أن السياحة العالمية لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل وباء كورونا المستجد قبل عام 2023.

كما ألغت شركات الطيران العالمية، أكثر من 2.4 % من رحلاتها الجوية خلال الشهور الأربعة المقبلة، اعتبارا من بداية شهر ديسمبر الماضى وحتى مارس المقبل.