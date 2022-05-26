20 إلى 50 بالمئة تراجعا فى أعداد حاويات الخطوط الواردة للموانئ

تراجع حجم الحاويات الواردة على سفن الخطوط الملاحية المترددة بخدمات منتظمة على الموانئ المصرية -صادر ووارد محلى- بنسبة حددها مديرو العمليات بتلك الخطوط تتراوح بين 20 إلى 50%.

وتوقعوا وجود نقص فى أعداد الحاويات الفارغة المطلوبة لتعبئتها بالصادرات المصرية، فضلًا عن ارتفاع نوالين الشحن، خاصة للخطوط الملاحية التى ما زالت تستمر سفنها فى التردد على روسيا ودول البحر الأدرياتيكي.

إلى ذلك قال أحمد طارق، المدير التجارى لخط وان الملاحى اليابانى، إن هناك توقعات بارتفاع نوالين شحن الصادرات المصرية خلال الشهور المقبلة، نتيجة تراجع أعداد حاويات الوارد التى بلغت نسبتها من 20 إلى 50% على سفن الخطوط الملاحية المترددة على الموانى المصرية،

إضافة إلى إغلاق ميناء شنغهاى الصينى بسبب تجدد جائحة كورونا، وهو ما زاد من انخفاض عدد الحاويات على سفن الخطوط الملاحية.

وقال “طارق” إن هذا التراجع سيؤدى إلى نقص الحاويات الفارغة التى كان يتم الاعتماد عليها لنقل الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، ما يجعل الخطوط تتجه لتعويض ذلك برفع نولون شحن الصادرات،

فضلًا عن ظروف الحرب الروسية الأوكرانية التى أوقفت بسببها الخطوط والتحالفات الملاحية خدمات منتظمة كانت تتردد على عدد من الموانئ.

وأشار إلى أن خطى أركاس التركي، وإم إس سى الإيطالى، رفعا نوالين شحن الحاويات الصادر إلى روسيا ثلاثة أضعاف، نتيجة توقف كل خدمات الخطوط المنطقة الملتهبة،

كما قام خط الزيم بتسيير خدمة جديدة لنقل الصادرات المصرية من البطاطس لروسيا بواقع 3 رحلات أسبوعيًّا.

ودعا المصدرين المصريين إلى استغلال الفرصة وزيادة الصادرات، خاصة أن موسم تصدير العنب المصري، سيبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل ويعد فرصة لزيادة التصدير لأوروبا.

وقال رامى الشامى، مدير العمليات بأحد الخطوط الملاحية، إن قرارات الحكومة الأخيرة بعودة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بمستندات التحصيل وليس بالاعتمادات المستندية، سيؤدى إلى دوران عجلة الإنتاج وتحقيق انتعاشة فى الصادر.

ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية التى تمر بها كل الدول، ستدفع الخطوط لتأجيل الإعلان عن خدماتها الجديدة لحين وضوح تداعيات الأزمة،

مشيرًا إلى أن حزمة القرارات الاقتصادية التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا، بجانب تثبيت سعر الدولار الجمركي، يعد إجراءً حمائيًا لمدخلات الصناعة المتعلقة بتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يعتبر ضمانًا لعدم تأثر الصادرات وارتفاع الدولار.

وتابع الشامى أن تراجع الواردات من البضائع لن يؤثر بصورة كبيرة على الصادرات التى تحتاج إلى فوارغ الحاويات.

وطالب المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات اللوجستية، الحكومة بخلق منصات للتبادل التجاري، ليتم التعامل على سبيل مستند صادر من البضائع مقابل مستند وارد من مستلزمات مطلوبة بالسوق المحلية.

ولفت إلى أن السودان يعانى فى الفترة الحالية من نقص البنية الاساسية الداعمة للقطاع الصناعي، وهذا الأمر أدى لتوقف كثير من الصناعات، ومن ثم فهو فرصة جيدة تعظيم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية الأغذية والمنسوجات، من الرخام، والأسمنت، وغيرها من فائض الإنتاج.

واشترط الدكتور محمد على، مستشار رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، تحقيق عدة عوامل لتعظيم الصادر المصري، أبرزها خفض تكاليف النقل والعمليات اللوجستية وتحسين مناخ الاستثمار ومنح حوافز للمصدرين، لافتًا إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة بشأن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاعتمادات المستنديه سيحسن من سوق الصادر.

وأكد أهمية تصدير المهارات المصرية، لأن أكبر إيراد لميزان المدفوعات فى مصر يأتى من تحويلات العمالة المصريه بالخارج، فضلًا عن فتح المجال للاستثمار خاصة فى نشاط النقل البحري.

وأوضح إبراهيم شلبى، وكيل شحن صادرات، رئيس شعبة النقل الدولى بغرفة تجارة بورسعيد، أن تدبير نولون شحن الصادرات سيظل صعبًا لحين استقرار سعر الدولار.

ولفت إلى أن ارتفاع الدولار فرصة جيدة لتعظيم صادرات المصانع، بشرط تحقيق الربط بين الموانئ البرية والبحرية واستمرار عملها على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة تدفق البضائع ومنع التكدس.

وقال “شلبي” إن التخفيض المستمر للعملة يؤدى إلى تراجع قيمة جهد العامل، مطالبًا بعودة تطبيق حصول الدولة على نسبة من عوائد التصدير تتراوح من 30% إلى 50% يتم تغييرها بالعملة المحددة بالبنوك الوطنية.

وطالب بضرورة قيام قطاع النقل البحرى بتنظيم أسعار الخدمات وإقرار حوافز الموانئ ومحطات الحاويات الوطنية، لجذب وكلاء وملاك السفن والخطوط الملاحية وتشجيع فرص التصدير واستغلال قرارات تحجيم الوارد.